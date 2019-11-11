Buca, satrançla andı

Buca'nın genç sporcuları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına gerçekleştirilen satranç turnuvasında ter döktü.

Buca Kent Konseyi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuva, Buca Gölet Tesisleri'nde 9 ve 10 Kasım günlerinde gerçekleştirildi.

Sporculara Nutuk verildi



Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber'in açılışını yaptığı turnuvada 4 kategoride toplam 180 sporcu ter döktü. 35 Dakika + 30 Saniye eklemeli tempo olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk kategorisinde 8 yaş ve altı, ikinci kategoride 10 yaş ve altı, üçüncü kategoride 12 yaş ve altı, dördüncü kategori ise açık kategori olarak mücadele edildi. İki günlük müsabakaların ardından Ata ya Saygı Cumhuriyet Satranç Turnuvası'na katılan herkese Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edilirken, dereceye girenlere kupa, madalya ve kitap seti hediye edildi.