Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'yle ilgili ilk adım atılıyor

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından tahliye edilen Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde ilk adım atılıyor. Projesi hazırlanan hastane ihalesinin on gün içinde yapılacağını belirten Ak Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, 350 yataklı bir hastanenin 6 ay içinde inşa edileceğini açıkladı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de ölüm ve yıkımlara neden olan depremde hasar alan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ihalesi 10 gün içinde yapılacak. 2018’de depreme dayanıklı olmadığı için tahliye edilmesi tavsiye edilen 406 yataklı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binası, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından tahliye edildi. Hastane ana binasının kapatılmasının ardından ise sadece poliklinikler bölümü ve prefabrik binada bulunan acil servis hizmet veriyor. Depremin ardından kentte çeşitli incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne ilişkin serviste hasta takibinin yapılamadığını sadece acil biriminin çalıştığını belirterek mevcut hastanenin bahçesinde 250 yataklı bir hastane inşaatına hızla başlanacağını ve kısa süre içinde bitirileceğini açıklamıştı. Ancak depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz ne bir ihale ne de bir inşaat çalışması başladı. Buca’da yaşayan vatandaşların mağduriyetlerine neden olan hastanenin durumuyla ilgili Ak Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu açıklamalarda bulundu.

350 yataklı bir proje



Buca halkının sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir hastanenin kısa bir süre içinde inşa edileceği açıklayan Ak Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, “30 Ekim tarihinde meydana gelen depremden sonra Sağlık Bakanımız Buca’mızı ziyaret etti. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanemizin depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Hastane yıkılıp yerine yeni bir hastane yapılacaktı… İlk etapta sayın bakanımız çelik bir yapıdan iki buçuk ay içerisinde bir hastane yapılması talimatını verdi. Ancak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanemizin olduğu yerde çok ciddi bir alanımız var. Sonradan Sağlık Bakanlığı projeyi çelik yapıdan betonarmeye çevirdi. Şu anda 40 bin metrekare alana sahip 3 katlı 350 yataklı bir hastane projemiz var. Proje tamamlandı ihalesi de önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde yapılacak. İnşası da 5-6 aylık bir süreç. Yakın zamanda Buca’mız çok güzel bir hastaneye kavuşacak” diye konuştu.