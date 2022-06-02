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Buca sokakları tek tek yenileniyor

Geçtiğimiz günlerde Buca sokaklarında yurttaş ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak ihtiyaçları tespit eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, en çok talep gelen konulardan asfaltlama, parke taşı ve yol düzenlemeleri konusundaki çalışmalara ivme kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan ekip, sokaklardaki tüm ihtiyaçları gidermek için yoğun bir çalışma başlattı

Buca sokakları tek tek yenileniyor
02 Haziran 2022 Perşembe 15:08

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın “Gerçek makam sokaklardır” anlayışı ile rutin olarak gerçekleştirdiği ziyaretler sonucu, yurttaşların sokakların fiziki durumlarına ilişkin talepleri doğrultusunda çalışma başlatıldı. Halen hazırdaki asfalt yama, kilit-parke taşı uygulamaları ve çevre düzenlemeleri çalışmalarını Buca’nın her mahallesi için gündemine alan ekipler, çalışma takvimi oluşturarak hızla işe koyuldu.

Buca’nın ihtiyacını en hızlı biçimde karşılamak için kurulacak olan Asfalt Plent Tesisi, son aşamaya gelirken mevcut sistemdeki çalışmalara da hız kazandırıldı. Çalışma takvimini senkronize biçimde uygulamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma programı oluşturan Başkan Kılıç’ın talimatıyla sonbahara kadar merkez ve çevre mahallelerdeki yol düzenlemelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Etiketler; #izmir #buca
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