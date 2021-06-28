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Buca trafiği için önemli adım!

Buca Cezaevi’nin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelinmesini değerlendiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla cezaevinin kaldırılması için tüm kurumlar bir araya gelerek örnek bir çalışma pratiği ortaya koyduk” dedi. Kılıç, cezaevi kampüsünün üst kısmındaki jandarma lojmanlarının kaldırılmasıyla Adnan Kahveci Caddesi’nin kesintisiz hale geleceğini ve Buca trafiği için bir miladın arifesinde olduklarını kaydetti

Buca trafiği için önemli adım!
28 Haziran 2021 Pazartesi 11:19

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Cezaevi’nin kaldırılması ve cezaevi kampüs alanının üst tarafından açılacak yeni yolla ilçe trafiğinin rahatlatılması konusunda soruları yanıtladı. Buca’nın en önemli gündem maddelerinden biri olan cezaevinin kaldırılmasına ilişkin ilgili bakanlıkların bütün çalışmaları çok yakından izlediklerini vurgulayan Kılıç, “Nefesimizi tuttuk, en nihai müjdeyi bekliyoruz. Hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla cezaevinin kaldırılması için tüm kurumlar bir araya gelerek örnek bir çalışma pratiği ortaya koyduk. Çalışmaların son dönemde ivme kazanmasıyla birlikte ortak gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretinden de güzel haberlerle döndük. Atılan somut adımlar ve cezaevinin nihai olarak kaldırılmasında son aşamaya gelinmesi, bizler de dâhil bütün Bucalıları sevindirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Buca’nın en büyük sorunlarından biri olan trafik sorununun da cezaevinin kaldırılması ile tarihi bir dönemece girdiğini vurgulayan Kılıç, “Hedefimiz Menderes Caddesi’ndeki trafik yükünü de azaltmak ve hemşehrilerimize rahat bir nefes aldırmak. Bu konuda da örnek iş birliği çalışmalarımızla, jandarma lojmanlarından kaynaklı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi’nin kesintisiz hale getirilmesi de görev ajandamızın ilk sayfasındaydı. Jandarma lojmanlarının olduğu bölgedeki imar yolunun açılması için milletvekilleri ortak çalıştı, ilgili tüm kurumların onayını almayı başardık. Ziyaretimizde bu konuyu da tekrar anımsattık, olumlu dönüşler aldık. Buca trafiği için bir miladın arifesindeyiz. Kolları sıvayıp bu yolu halkımızın kullanımına açmak için gün sayıyoruz” diye konuştu.

ALTERNATİF YOL METRO İLE TAÇLANACAK

Göreve geldikleri ilk günden itibaren trafik sorununa kalıcı bir neşter vurmak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Kılıç, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin de Buca trafiği ile özel ilgilendiğini biliyoruz. Buca Metrosu da aynı Menderes Caddesi trafiğini hafifleteceğimiz yol projesi gibi yüzbinlerce hemşehrimizin hayatını değiştirecek. Ayrıca 2030 yılına kadar İzmir’in ulaşım altyapısını oluşturacak İzmir Ulaşım Ana Planı kapsamındaki meydan ve kavşak düzenlemeleri de trafik sorununu önemli ölçüde aşmış bir Buca yaratacaktır. Buna gönülden inanıyoruz” dedi.

Etiketler; #buca #buca trafiği #Erhan Kılıç
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