Buca'ya 17 adet ücretsiz otopark!

Buca’da park yeri sıkıntısına son vererek trafiği rahatlatmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, ücretsiz otopark projelerine hız kattı. Sokak aralarındaki gelişigüzel araç parkının önüne geçecek çalışmalar kapsamında, toplam 17 adet ücretsiz otopark vatandaşların kullanımına açıldı

Kent trafiğini rahatlatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Buca Belediyesi, yeni otopark alanlarını hizmete açmaya devam ediyor. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle araç park sorunun olduğu ve sokak aralarında sıkışıklık yaşanan bölgelerde otopark çalışmaları gerçekleştirildi.

15 MAHALLEDE 17 OTOPARK

Çalışmalar kapsamında özellikle kentin belirli noktalarındaki atıl alanlar dönüştürüldü. Temizlik ve zemin düzeltme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri ekipleri, alanları kilit parke taşlarla döşedi. Otomobil, otobüs, minibüs, motosiklet ve bisiklet parkına kadar alanları düzenleyen ekipler, toplamda 15 mahallede 17 alanı ücretsiz otopark olarak hemşehrilerin kullanımına açtı.