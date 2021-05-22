Buca'ya ekolojik kent parkı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim projeleri arasındaki Portakal Vadisi’nde yapım çalışmaları hızla sürüyor. Buca Tınaztepe Mahallesi’ndeki 200 bin metrekarelik alan spor, sağlık, kültür aktiviteleri ile İzmirlilerin kent içinde nefes alacağı ekolojik kent parkına dönüşüyor

“Doğaya rağmen değil doğayla birlikte İzmir” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve doğayı kent yaşamının içine dahil etmek için seçim döneminde duyurduğu çevre projelerinden biri olan Portakal Vadisi’nde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Buca’da Tınaztepe Mahallesi’nde Kültürpark’ın yarısı büyüklüğünde 200 bin metrekarelik alan İzmirliler için yeni bir nefes alma noktasına dönüşecek. Proje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentin arka mahalleleriyle ön sıraları eşit noktaya getirme hedefi açısından da büyük önem taşıyor.

Neler yapıldı?

Alanda betonarme istinat duvarları tamamlandı; taş duvarların imalatı bitmek üzere. Elektrik, kanal, içme suyu, yangın hatlarının imalatları ile patika, araç yolu, bisiklet yollarının yapımı sürüyor. Vadi içinde yer alacak padok barınağı, büfe, şarküteri, kafeterya ve idari binanın kaba inşaatı tamamlandı. Portakal Vadisi’nin 26,6 milyon liralık yatırımla 2022 yılının Mayıs ayında hizmete açılması planlanıyor.

Spor, sanat, eğlence ve sağlıklı yaşamın adresi olacak

İzmir’in yeni doğal yaşam alanı koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, seyir terasları, kafeterya, piknik alanı, şarküteri, meydan, çim amfi, oyun alanları, terapi ve eğitim bahçeleri ile kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak. Projede 23 adet ahşap teras, 2 kilometrelik bisiklet ve koşu yolu, yaklaşık yüz bin metrekarelik çayır alanı, dört tarafı açık üstü örtülü padok alanı, 2,8 kilometre uzunluğunda patika yol, 5 bin metrekarelik çim alan, gölet, 218 araçlık otopark, piknik ve çocuk oyun alanları, restoran yer alıyor. Vadiye 45 türde 57 bin çalı ve 28 türde 3 bin 105 ağaç dikilecek.

Terapi bahçeleri de olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Terapi Bahçeleri ve Kent Sağlığı Projesi” kapsamında doğanın iyileştirici gücünden yararlanmak için kent genelinde oluşturmayı planladığı terapi bahçelerini Portakal Vadisi’nde de hayata geçirecek. Farklı yaş, cinsiyet ve yetiye sahip yurttaşların bir araya geleceği terapi bahçelerinde çocuklar ile yetişkinlerin de birlikte vakit geçirmesi sağlanacak. Yine oluşturacak eğitim bahçeleri ile kentlilerin toprakla, tarımla ve üretim kültürüyle tanışması sağlanacak.

Sürdürülebilir çevre için ekolojik kent parkı

Portakal Vadisi doğayla bütünleşik sürdürülebilir bir kentsel çevre ve tasarım örneği olacak. Küresel iklim krizine yönelik önlemler göz önünde bulundurularak hazırlanan projede, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması da hedefleniyor. Proje kapsamında alanın su toplama havzası olma özelliği korunup iyileştirilecek. Güneş enerjisi kullanılarak tesisisin elektrik ihtiyacının yüzde 26’sı sağlanacak. Yağmur suyu toplanarak göletlerde ve kuru dere yatağında kullanılacak. Kazı ve dolgu alanı yaratmadan doğayla tam uyumlu bir mimari ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Yapılar ve tüm sert zeminlerde bölgeye ait doğal taşlar ve ahşap malzeme kullanılacak. Alanda kullanılan bitki türleri fazla sulama gereksinimi olmayan ve kentsel biyoçeşitliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunan türlerden seçildi. Alana dikilecek 2 bin 365 adet yapraklı, 740 adet ibreli ağaç ve birçok çeşitte çalıyla kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede günlük yaklaşık 6 bin kişi için gerekli oksijen ihtiyacı, 19 ton da karbon tutulumu sağlanacak. Bir olgun ağaç yaklaşık iki kişinin günlük ihtiyacı kadar oksijen üretiyor, yılda altı kiloya yakın karbon emiyor ve sera gazı etkisini azaltıyor.

Ödüllü proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesi “Şehirlerin İmzası Ödülleri” kapsamında, en iyi kentsel tasarım dalında birinciliğe layık görülmüştü. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda da Sürdürülebilir Çevre dalında ödül almıştı.