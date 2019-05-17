Buca'ya mahalle meclisleri kurulacak

Göreve geldiği günden beri ilçenin röntgenini çekerek sorunları tespit ettiğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentteki 47 muhtarla bir araya gelerek kentteki sorunların hızla çözülebilmesi için mahalle meclislerinin kurulacağını açıkladı. Başkan Kılıç, meclislerle bürokrasi duvarının aşılarak sorunların hızla çözüleceğini ifade etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçede görev yapan 47 muhtarla bir araya geldi. Başkanlık makamında muhtarları ağırlayan Erhan Kılıç, mahallelerin sorunlarını ve eksikliklerini dinleyerek yeni dönemin yol haritasını çizdi.

Röntgen çektik

Yeni göreve gelen ve görevine devam eden muhtarlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Kılıç, kentin mevcut durumunu değerlendirerek, "Göreve geldiğimiz günden beri Buca için neler yapabiliriz, bu kenti daha yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz diye çalışmalara başladık. İnşallah güzel bir 5 yıl geçiririz bunun alt yapısını hazırlıyoruz. Şu an bizlere gelen talepler sadece günlük o eksiğin giderilmesine yarıyor. Önce sorunun ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Biz şu an bütün sorunların ne olduğunu, röntgenini çektik. Kesin tedavi için çalışmalarımıza başladık" dedi.

Sorunsuz Buca

Sorunsuz bir Buca için sistemli bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Başkan Kılıç, "Her mahallemizde bir mahalle meclisi kuracağız. Direkt muhtarlarımızın gözetiminde, muhtarlarımızın önderliğinde mahallelerimizde meclisler yapacağız. Burada azalarımız, meclis üyelerimiz olacak. Siz dilerseniz mahallenizde varsa demokratik kitle örgütleri, odaları, sendikaları da bu işin içine katabilirsiniz. Mahalle meclisleri, mahallemizin sorunları nedir bunları tespit edecek. Mahalle meclisleriyle vatandaşın muhtara ulaşımı daha kolay olacak. Biz bunu tüm Buca'da yayacağız. Çok basit sorunları biz göremeyebiliriz. Bu sistem bir nevi belediyemizin asli görevlerinin bir anlamda denetimi olacak" ifadelerini kullandı.

Engelleri kaldırıyoruz

Mahalle meclisleriyle sorunların çözümü önündeki bürokratik engellerin kalkacağını ifade eden Kılıç, "Bu sistemle siz meclis üyelerimizle veya belediyemizle direkt iletişim kuracak. Bir koordinasyon merkezi kuracağız. Buraya o sorunları doğrudan getirip bürokrasiyi uzatmadan gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz burada bizim ayağımıza takılan en büyük engel bürokratik engel. Bu sistemle bürokrasinin aşılıp direk başkanın da dahil olacağı bir sistem olacak. Yani mahallemizdeki ufak tefek sorunları en hızlı şekilde çözmüş olacağız. Bu sorunların çözülmesi bizim için de önemli. Eğer bu sorunları ortadan kaldırabilirsek güzel bir 5 yıl geçiririz. Hepimizin ortak paydası Buca. Biz bunları yaptığımız sürece daha yaşanabilir bir Buca'yı kurabiliriz" diye konuştu.