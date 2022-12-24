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Buca'ya nefes aldıracak park

Buca’ya nefes aldıracak 30 bin metrekarelik bir rekreatif alan olarak tasarlanan Fırat Fidanlığı’nın Yaşayan Park’a dönüştürülme çalışmaları hızla devam ediyor

Buca'ya nefes aldıracak park
24 Aralık 2022 Cumartesi 14:10

Buca’da 5 mahalleye olan yakınlığıyla büyük önem taşıyan ve yaklaşık 35 yıldır fidan deposu olarak kullanılan 3 futbol sahası büyüklüğündeki Fırat Fidanlığı, Yaşayan Park olarak halkın kullanımına açılacak.
Parktaki yapım çalışmalarını Acil Çözüm Ekibi adına İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa koordine ediyor. İZBETON, İZSU ve İZENERJİ ile Fen İşleri Dairesi, Yapı İşleri Dairesi ve Park ve Bahçeler Dairesi de parkın inşasında görev üstleniyor. İzmir’in en yeni parkının açılışı Nisan 2023’te yapılacak.

Park, halkın ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor

Öncesinde fidan deposu olarak kullanılan alan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’de 35 Yaşayan Park oluşturma projesinin bir parçası olarak değerlendirilip halkın kullanımına açılıyor.
Başkan Soyer’in oluşturduğu Acil Çözüm Ekibi’nin yaptığı saha araştırması sonucunda Gediz semti sakinlerinin park istedikleri tespit edilmişti.
Fırat Fidanlığı Yaşayan Parkı’nda semt sakinlerinin ihtiyaçları üzerine biyolojik gölet, sera, etkinliklerin düzenleneceği çayır, amfi tiyatro, mahalle bostanı ve piknik alanı bulunacak. Ayrıca parkta yürüyüş rotaları, kafe, dinlenme, spor ve çocuklar için oyun alanları da yer alacak.

İzmir’in doğasına uyumlu bitkiler dikilecek

Fırat Fidanlığı’nın Yaşayan Park’a dönüştürülmesi çalışmalarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarında İzmir’in iklim ve doğasına uygun bitkiler tercih ediliyor.
Buca’ya kazandırılacak 30 bin metrekarelik parkta badem, sakız, delice zeytin, sandal ağacı, erguvan, kekik, karabaş otu gibi onlarca farklı tür toprakla buluşacak.

Gölet, mahalle bostanı ve altyapı imalatları sürüyor


Buca’daki Fırat Fidanlığı’nın 35 Yaşayan Park’tan biri hâline getirilmesi çalışmalarında imalatlar sürüyor. Parkın içinde yer alacak gölet yapımında derin kazı imalatları tamamlandı, çevre yollar ve peyzaj sınırlandırma imalatları için düzeltme çalışmaları devam ediyor. Gölet kıyısında olacak seyir terasının imalatlarında ise sona gelindi.

Parkta yer alacak ve ziyaretçilerin buluşma noktası olacak kafe binası tamamlandı. Alandaki mevcut serada da revizyonlar, tamir, bakım ve onarım işlemleri tamamlandı, aydınlatma ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Altyapı imalatlarında atık ve yağmur suyu hatları için kazı ise çalışmaları başladı.
Park çevresinde komşu parselde yer alan konutlar ile park arasında sınır için planlanan çitlerin imalatları tamamlandı, konut sakinlerinin değerlendireceği mahalle bostanı için ise düzenleme çalışmaları sürüyor.

Etiketler; #izmir #buca #park
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