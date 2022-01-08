Buca'ya trafiği rahatlatacak bir müjde daha!

İzmir'in trafik yükünü en fazla üstlenen ilçelerden biri olan Buca'ya bir haftada iki müjdeli haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu için ilk kazmanın 14 Şubat'ta vurulacağını açıklamasının ardından Ankara'dan da Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma kavuşturacak imar yolunun açılacağı bildirildi

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türkiye'nin pek çok ilinden daha fazla nüfusa sahip olan Buca'nın, yıllar içinde düzensiz kentleşmenin de getirdiği birçok olumsuzlukla beraber trafik yükü oldukça ağır kentlerden biri haline geldiğini söyledi.

Trafik sorununu çözmek için yapılacak metronun yanı sıra cezaevinin kaldırılmasıyla birlikte jandarma lojmanları nedeniyle kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi'ndeki imar yoluyla ilgili de gün saydıklarını hatırlatan Başkan Kılıç, "Bucamız için güzel haberleri birbiri ardına almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz birçok defa E tipi cezaevinin artık dünyada kullanılmayan bir sistem olduğunu, bir an önce Buca'dan kaldırılması gerektiğini dile getirmiştik. Cezaevinin kaldırılmasıyla birlikte Buca'nın en büyük sorunlarından birisi olan trafik sorunuyla ilgili tarihi bir dönemece girdik. Jandarma lojmanlarından kaynaklı kesintiye uğrayan Adnan Kahveci Caddesi'nin kesintisiz ulaşıma açılmasını istiyorduk. Bu anlamda ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde olumlu gelişmeler yaşadık. Ankara'dan müjdeli haberimiz geldi. İmar yolu çok yakın zamanda açılacak. Bu yol da ulaşıma açıldığında Menderes Caddesi'ndeki trafik yükünü hafifleterek, hemşehrilerimizin ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız. Yaya yollarımızda da yaptığımız düzenlemeleri sürdüreceğiz" dedi.

BUCA HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELECEK

Tarihi ve kültürel mirası, kent dokusu ve doğası ile kent turizminde oldukça önemli bir potansiyele sahip Buca'nın ulaşımdan kaynaklı sorunlar nedeniyle hak ettiği noktaya gelemediğini belirten Başkan Kılıç, "Bu nedenle hem metro hem imar yolu projelerini çok önemsiyoruz. Her iki proje ile beraber ulaşım artık kentimizde sorun olmaktan çıkacak ve kentimiz büyük bir atılım gerçekleştirme potansiyeline kavuşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu.