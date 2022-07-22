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Buca yangınlara karşı teyakkuzda!

Buca Belediyesi, yaz mevsiminin kabusu olan yangınlara karşı bir yandan kendi önlemlerini alırken diğer yandan Ege Bölgesi içindeki yangınlarda yardıma koşuyor. Yurttaşları da sürekli olarak bu konuda bilinçlendirdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilgili tüm müdürlükler ve afetler için özel kurulan BUCAKUT’un yaz boyunca teyakkuz halinde olduğunu vurguladı

Buca yangınlara karşı teyakkuzda!
22 Temmuz 2022 Cuma 10:28

İzmir metropolünde en fazla ormanlık alana sahip ilçelerden biri olan Buca’da orman yangınlarına karşı seferberlik, tüm hızıyla sürüyor. Belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve afetlere karşı özel olarak kurulan arama kurtarma birimi BUCAKUT ekipleri, nerede bir yangın çıkarsa koordineli ve hızlı bir biçimde müdahale ediyor. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü riskli bölgelerde nöbet tutarak olası yangınların önlenmesini sağlıyor, yangınlara neden olabilecek moloz atıklarına da göz açtırmıyor. Özellikle kırsal mahallelerde çıkan orman yangınlarına karşı en isabetli refleksi gösteren Belediye, diğer yandan ülke genelindeki yangınlarda arazözden personele kadar pek çok destek sağlıyor.


BAŞKAN KILIÇ’TAN ÇAĞRI


Yangınlara müdahale edilmesi kadar önlenmesi için de çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Nereden bir duman yükseliyorsa ekiplerimiz anında refleks gösteriyor ve ciğerlerimizin yanmaması için cansiperane çalışıyor. Öte yandan yangınların önlenebilir olduğu gerçeğini tüm yurttaşlarımızla paylaşıyoruz ve bilinçlendirme yapıyoruz. Semt evlerimizdeki kursiyerlerimizden spor kurslarımıza katılan çocuklarımıza kadar orman yangınlarına karşı duyarlılık yaratıyoruz. İlgili bakanlıklar ve AFAD’ın orman yangınlarına ilişkin çalışmalarını yakından izliyor, üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden de beklentimiz bizlere destek olmaları. Yangınlar Buca’da tarihe karışsın, ciğerlerimiz yanmasın” diye konuştu.


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DE NÖBETTE


Buca’nın ormanlık alanları başta olmak üzere tüm yeşil alanlarında yangına karşı seferberlik talimatının tüm yaz için geçerli olduğunu vurgulayan Kılıç, “Orman yangınları doğal nedenlerin dışında çevresindeki insan hareketliliğinden kaynaklanıyor. Dikkatsizlik ve ihmalin yanı sıra anız yakma, bağ ve bahçe temizliği, çöplerin imhası gibi nedenlerle de yangın çıkabiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın riskli bölgelerde ağustos ayı sonuna kadar aldığı tedbirlere de çok önemli destek veriyoruz. Riskli dönemlerde Zabıta Müdürlüğümüz ormanda sabaha kadar nöbet tutuyor. Yaklaşık iki aydır bizde rutin bir uygulama ve tehlike sona erene kadar da devam edecek” bilgisini verdi.

Etiketler; #izmir #buca #yangın #orman yangını
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