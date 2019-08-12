Buca’da Arapça tabela operasyonu

Son dönemde giderek artan Suriyeli işletmelerdeki Arapça yazılı tabelaların Türkçeleştirilmesi için Buca Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı. Ova bölgesi başta olmak üzere Arapça yazılı tabelalara müdahale edilerek değiştirildi.

Bucalı vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son dönemlerde giderek artan Arapça tabelalar için denetim başlattı.

Denetim, İçişleri Bakanlığı’nın “Ülkemizdeki Yabancılar ve Alınacak Tedbirler” başlıklı talimatı doğrultusunda, geçici olarak Türkiye’de koruma altına alınan Suriyeli göçmenler ile vatandaşlar arasında gerilimi önlemek adına işletmelerin tabelalarına düzenlemesi üzerine başlatıldı.

Ova bölgesinde yoğun çalışma

İş yeri kurum ve kuruluşların tabelalarının Türkçeleştirilmesi için, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen “Yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğünde olabilecektir” kuralını denetlemek üzere Buca Belediyesi zabıta ekipleri, Ova bölgesinde Fırat, Göksu Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Değiştirildi

Arapça yazıların olduğu işletmelere giderek tabelaların en kısa sürede değiştirilmesi için uyarıda bulunan ekipler, değişimin gerçekleştirilmemesi halinde cezai işlem başlattı.

Arapça yazıların yoğunlukta olduğu yerlerin başındaysa Suriye mutfağına özgü yemekler yapan restoranlar, telefoncular, market ve giyim dükkânları yer aldı. Ekiplerin yapmış olduğu müdahale ise mahalle sakinlerinden tam not aldı.