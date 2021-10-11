BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 10 ÖNERİ
BOĞAZ AĞRISINA KARŞI 10 ÖNERİ
0
BUCA'DA BALKAN RÜZGARI ESTİ
BUCA'DA BALKAN RÜZGARI ESTİ
0
KARADAĞLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
KARADAĞLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
0
UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
0

Buca’da Balkan rüzgârı esti

Buca Belediyesi’nin bu yıl 9. kez düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali adına yakışır bir finalle son buldu. Birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı festivalde sahne alan Orkestar Sertan, Rumeli Ayhan ve Shukar Muzika ise Balkan müziğinin en güzel örneklerini İzmirliler için seslendirdi

11 Ekim 2021 Pazartesi 10:40

Bu yıl 9-10 Ekim tarihlerinde merhum Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan anısına gerçekleştirilen 9. Uluslararası Balkan Festivali, yine dopdolu bir programla geçti. Hasanağa Bahçesi’ndeki ilk günkü coşku ikinci günde de sürdü.

Festivalin ikinci gününde, Balkan mutfağının eşsiz yemeklerinin sergilendiği Balkan Yemekleri Yarışması düzenlendi. İzmir Aşçılar Derneği üyesi uzman şeflerden oluşan jüri üyeleri, ana yemek, hamur işi ve tatlı olmak üzere 3 kategoride yarışan yemekleri seçmekte zorlandı. Yarışmada, tatlı kategorisinde Neşe Savaşer kül tatlısı, hamur işi kategorisinde Nuray Savaşhan Arnavut mantısı, ana yemek kategorisinde ise Nurgül Akkuş yahni ile birinciliği elde etti.  

BALKAN KINA GECESİ CANLANDIRILDI

Daha sonra, Düşler Atölyesi tarafından gerçekleştirilen Balkan kına gecesi büyük ilgi gördü. Balkan halk oyunları gösterileri ise geceye renk kattı.  


Coşkulu kalabalık Orkestar Sertan, Rumeli Ayhan ve Shukar Muzika konserleriyle eğlenceli dakikalar yaşadı. Festivalde eğlence doruğa çıkarken en sevilen Balkan şarkıları İzmirliler ile birlikte seslendirildi.  

Etiketler; #balkan festivali #buca balkan festivali #izmir
Önceki Haber
İşsizlik rakamları açıklandı
Sonraki Haber
İzmirliler dikkat! Yağmur geliyor
İzmir'deki cinayetin nedeni ortaya çıktı!
İzmir'deki cinayetin nedeni ortaya çıktı!
0
Sarnıç'ta tapu sorunu çözülüyor
Sarnıç'ta tapu sorunu çözülüyor
0
Hayvan ambulansı Güzelbahçe'de hizmete girdi
Hayvan ambulansı Güzelbahçe'de hizmete girdi
0
ESHOT hizmet kalitesini daha da artıracak
ESHOT hizmet kalitesini daha da artıracak
0
İzmirliler dikkat! Yağmur geliyor
İzmirliler dikkat! Yağmur geliyor
0
İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.