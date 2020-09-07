Buca’da engelliler yolda kalmıyorlar

Buca Belediyesi’nin “Asla Yolda Kalmayacaksın” sloganıyla hayata geçirdiği, Türkiye’ye örnek projesi “Engelsiz Tamir İstasyonu“, açıldığı günden bugüne 135 engelli vatandaşı yolda bırakmadı.

Bünyesine kattığı elektrikli scooter ile yol yardım taleplerine artık daha hızlı müdahale eden istasyon, engellilerin yolda kalma korkusunu ortadan kaldırdı. Engelsiz bir kent için yaşamın her alanında çalışma yapan Buca Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ‘Engelsiz Tamir İstasyonu projesi’, ihtiyaçlar doğrultusunda kendini geliştirerek büyüyor. Buca Belediyesi ve Buca Engelliler Derneği işbirliğiyle kurulan ve birçok belediyenin örnek aldığı projede daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla 3 adet elektrikli scooter devreye sokuldu. Buca Engelliler Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren, tekerlekli veya akülü sandalyesi arızalanan engelli vatandaşların acil destek talebinde ücretsiz acil yol yardım ve tamir hizmeti sunan istasyon, artık trafiğe takılmadan daha hızlı servis sağlıyor. Olay yerinde sorunun çözülememesi halinde engelli servis aracını çağıran teknik personel, engelli araçlarını istasyona taşıyıp detaylı bakıma alabiliyor.

Yardım ve bakım hizmeti

“Asla Yolda Kalmayacaksın” sloganıyla yola çıkan proje başladığı günden bu yana sloganının hakkını verdi. Proje, geride kalan 7 aylık dönemde 135 engelli vatandaşın aracına bakım ve yol yardım hizmeti sağladı. Engelli vatandaşlar, yol yardım hizmetinin yanı sıra çok yüksek bedellere mal olan bakım ve onarım işlemlerini de Engelsiz Tamir İstasyonu’nda yaptırma fırsatı yakaladı. Sadece Buca’dan değil İzmir genelinden çok fazla talep ve övgü aldıklarını ifade eden Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, “Bizim amacımız, sloganımız ‘Asla yolda kalmayacaksın’dı. Bu hedefle ilk günden bugüne çalışmalarımızı geliştirerek devam ediyoruz. Engelli servis araçlarımız Buca’daki tüm engellilere hizmet verdiği için, biz olaylara daha hızlı müdahale edebilmek üzere 3 tekerlekli bir scooter aldık. Teknik personelimiz bu araçla olaya direk gidip müdahale edebiliyor. İstasyonumuz Türkiye’de sayılı olan Avrupa üretimi araçların da bakımını gerçekleştirebiliyor. Şimdiye kadar da birçok arkadaşımıza destek olduk. Biz bunları görünce mutlu oluyoruz. Çünkü arkadaşlarımız ciddi anlamda bu hizmetten faydalandı. Eskiden aileler çok zor durumda kalıyordu. Artık engellilerin yolda kalma korkusu son buldu” diye konuştu.