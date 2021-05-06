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Buca’da hastane ihalesi gerçekleştirildi

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından tahliye edilen Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binasının ihalesi 5 ay sonra gerçekleştirildi

Buca’da hastane ihalesi gerçekleştirildi
06 Mayıs 2021 Perşembe 11:46

HABER MERKEZİ-İzmir’den ölüm ve yıkımlara neden olan depremde hasar alan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. 2018’de depreme dayanıklı olmadığı için tahliye edilmesi tavsiye edilen 406 yataklı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binası, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından tahliye edilmiş depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz ne bir ihale ne de bir inşaat çalışması başlamamıştı. Hastanenin durumuyla ilgili gazetemize konuşan Ak Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan haberimizde hastanenin projesinin tamlandığını belirtrek “350 yataklı bir hastane projemiz var. Proje tamamlandı ihalesi de önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde yapılacak. İnşası da 5-6 aylık bir süreç. Yakın zamanda Buca’mız çok güzel bir hastaneye kavuşacak” diye konuşmuştu.

 

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Kalfaoğlu, söz konusu hastane inşaatının ihalesinin 1 Mayıs’ta yapıldığını söyleyerek inşaata başlandıktan sonra 120 gün içerisinde bitirilmesinin planlandığını açıkladı.

Böylelikle Buca’nın modern, depreme dayanıklı ve son teknolojik imkanlarla donatılmış bir sağlık yatırımı kazanacağını ifade eden Başkan Kalfaoğlu, “Depremin hemen akabinde ilçemizde ve Seyfi Demirsoy Hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, hasar gören binanın yıkılarak yerine yeni bir ha hastane yapılacağının müjdesini vermişti. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak gereken talimatlandırmaları da yapmıştı. Geldiğimiz noktada ihalenin gerçekleştirildiğinin ve inşaata başlanmasından sonra 120 günde bitirilmesinin planlandığının müjdesini vermek istiyorum. Buca’ya ve İzmir’e hayırlı olsun” dedi.

Etiketler; #izmir #buca #buca hastane #seyfi demirsoy hastanesi
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