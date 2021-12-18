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Buca’da ihtiyaç sahiplerine eşya desteği

Buca Belediyesi’nin eşya bankasında toplanan kullanılabilir durumdaki ev eşyaları, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen bankada depolanan eşyalar, yeni sahiplerine ulaştırılıyor

Buca’da ihtiyaç sahiplerine eşya desteği
18 Aralık 2021 Cumartesi 12:05

Kentte dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak için Buca Belediyesi tarafından kurulan eşya bankasında, mobilyadan beyaz eşyaya, elektrikli ürünlerden halıya kadar her türlü kullanılabilir durumdaki ev eşyası bağışı kabul ediliyor. Hayırseverler tarafından bağışlanan eşyalar, toplanıp gerekli bakımları yapıldıktan sonra başvuru yapan ihtiyaç sahibinin evine ulaştırılıyor.  

Eşya bankasına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında 439 10 10 (1471-1474-1479) numaralı telefonu arayarak bilgi verdiğinde, ekipler bağışlanacak eşyaları bildirilen adresten teslim alıyor. 
 

Etiketler; #izmir #buca #ihtiyaç sahibi
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