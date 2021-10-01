Buca’da işçilerin dayanacak gücü kalmadı

Buca Belediyesi ve iştiraki İmar A.Ş’de çalışan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şubesi üyesi bin 400 çalışanın alacaklarını almadığını belirten Şube Başkanı Ali Haydar Kara, “Toplu Sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarımız alamamaktayız. Artık dayanacak gücümüz kalmadığını bilinmesini isteriz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şubesi, Buca Belediyesi’nde kadrolu çalışan 100 üyesinin 1 Ocak tarihinden beri sosyal hakları olan kişi başı 35 bin TL alacaklarını alamadıklarını ve belediyenin şirketi İmar A.Ş’de çalışan bin 300 üyesinin ise 10 aydır geriye dönük ödemelerin yapılmadığını açıkladı. Sendika, işçilerin haklarının bir an önce ödenmesi için Buca Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Emekçiler eziliyor



Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Ali Haydar Kara, ülkede yaşanan ekonomik krizin faturasının işçilere kesildiğini söyledi. Kaya, “Dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisi de bu virüsten derin bir şekilde etkilenmiştir. İlerleyen süreçte binlerce işletme iflas etmiş, kapanmıştır. Yoksulluk ve işsizlik artmıştır. Her ne kadar iktidar bir ekonomik kriz olmadığını iddia etse de emekçi kesim her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullan altında ezilmektedir” dedi.

Buca Belediyesi’nde kadrolu işçilerin yaşadığı sorunları dile getiren Kara, “Buca Belediyesi kadrolu üyelerimizin 1 Ocak’tan bu yana devlet ikramiyesi, sendika ikramiyeleri ve sosyal haklarımız olmak üzere toplamda dokuz kalem kişi başı 35 bin TL alacaklarımız Buca Belediyesi tarafından ödenmemektedir. Bizim emeğimizden başka sermayemiz yoktur ve alın terimiz ile hayatımızı idame ediyoruz, ayağımızı da kazancımıza göre uzatmaya çalışıyoruz. Saray rejimi, göstermelik, gerçeklikten uzak enflasyon paylaşımlarıyla halkı kandırarak, geçim sıkıntımızı daha da arttırmıştır ve bu krizin yansımalarını ülkede yaşayan tüm yurttaşlar ilk sıralardan hissettirmektedir. Buca Belediyesi işçileri olarak üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmekteyiz. Aynı sorumluluk bilincini işverenimizden, meclis üyelerinden, siyasilerden beklemekteyiz” diye konuştu.

Dayanacak gücümüz kalmadı



İmar A.Ş.’de çalışan işçilerin yaşadığı sorunları hakkında da konuşan Kara, “Bu yılın Ocak ayında Tüm Türkiye ye örnek olmuş Toplu Sözleşmemizi hep birlikte Türkiye kamuoyuna duyurduk. Toplu Sözleşmemizin imza tarihinden bu yana 10 ay gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen üyelerimizin geriye dönük hesaplama ve ödeme konuları ne yazık ki tam anlamıyla yapılmamaktadır. Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran pandemi en çok işçi sınıfını etkilemiştir. Bir yandan halka sağlık, güvenlik, hijyen, temizlik, sosyal yardımların ulaşması konusunda kendi sağlığımız da hiçe sayılıp canla başla, bugünlerde çalıştık. Emek insanın en büyük işlevidir bilinciyle son 10 aydır büyük bir özveri gösterdik. Ancak; Toplu Sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarımız allamamaktayız. Artık dayanacak gücümüz kalmadığını bilinmesini isteriz” dedi.

Kısa çöp, uzun çöpten elbet bir gün hakkını alacak



Kara sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: “Artık alın terimizin karşılığını tam olarak ve zamanında istiyoruz, bir an önce geriye dönük ve birikmiş tüm alacaklarımızın, Buca İmar A.Ş. ve kadrolu üyelerimizin alacaklarının eksiksiz olarak yatırılmasını talep etmekteyiz. Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem güzel hem de kutsaldır. Grev ve direniş işçilerin tarihsel ve evrensel haklarıdır. Kısa çöp, uzun çöpten elbet bir gün hakkın alacaktır.”