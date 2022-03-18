Buca’da kadınlar üretiyor, tüketicinin yüzü gülüyor

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Üretici Kadınlar Pazarı’nı açtı. Tamamen el emeğiyle üretilen ürünler Bucalılardan büyük ilgi görürken kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağladı

Buca Belediyesi önünde kurulan Üretici Kadınlar Pazarı’nda, belediyenin kursiyerleri ile köyler bölgesinden kadınlar tezgâh açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda takıdan dekoratif süslere, gözlemeden sarmaya, zeytinden pekmez ve reçele kadar birçok ürün uygun fiyatla satışa sunuldu.

Üretici Nur Şener, “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde takı kursu görüyorum. Buca Belediyesi’nin bize sağladığı imkânlar doğrultusunda böyle pazarlara çıkıyoruz. Ailemize de katkıda bulunuyoruz bu sayede. Teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza” dedi.

Habibe Tokmak ise “Evimde gözleme, erişte, mantı yapıyordum. Arkadaşlarım teşvik etti, ben de böyle pazarlara katılıyorum. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a bize böyle bir imkân sağladığı için teşekkür ederim” diye konuştu. Sakine Yavaş da el emeği ürünleriyle çocuklarını okuttuğunu, bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.