Buca’da kış öncesi sosyal yardım atağı

Sosyal ve ekonomik açıdan zorlanan yurttaşları yalnız bırakmamak için projeler hayata geçiren ve sosyal belediyeciliğin pek çok güzel örneğini sergileyen Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için kış ayları öncesinde geniş kapsamlı sosyal yardım kampanyası başlattı

Bucalıların yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler üreten Buca Belediyesi, dayanışma ruhunu her daim canlı tutarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Müdürlük tarafından özenle hazırlanan erzak paketleri, soğuk kış günleri öncesi Bucalılara teker teker ulaştırıldı. Temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan paketler yurttaşlara teslim edilirken içerikleri de dar gelirli ailelerin çocuklarının gelişimi başta olmak üzere önemli kriterler belirlenerek oluşturuldu.

Sağlıklı ve güvenli gıdaya her yurttaşın eşit bir biçimde ulaşması için hayata geçirilen projeye dair değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, rutin olarak devam edilen çalışmalara kış ayları başında ivme kazandırdıklarını belirtti. Birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çeken Başkan Kılıç, “İhtiyaç sahibi ailelerimizi asla yalnız bırakmayacağız . Biz 500 bin kişilik kocaman bir aileyiz. Birbirimize her zaman destek olacağız” diye konuştu.



