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Buca’da köylüden halka satış pazarı

İzmir metropolünde en fazla tarım alanına sahip ilçe olan Buca’da üreticiyle tüketici buluştu. Belenbaşı, Kaynaklar, Karacaağaç, Doğancılar ve Kırklar’ın da içinde bulunduğu köyler bölgesinde tamamen doğal yollarla üretilen tarım ve gıda ürünleri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Buca’da köylüden halka satış pazarı
27 Ekim 2021 Çarşamba 15:34

Üreticiye her zaman tam destek veren Buca Belediyesi, Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Köy Ürünleri Satış Pazarı düzenledi. Belediye hizmet binası önünde kurulan pazarda, yumurtadan zeytinyağına, baldan reçele, gözlemeden dolmaya birçok ürünün yer aldığı stantlar Bucalıların akınına uğradı. Köylüler, birbirinden doğal ve lezzetli ürünlerini kısa sürede satmanın mutluluğunu yaşarken, pazardan üreten de tüketen de mutlu ayrıldı.

KENDİMİZE GÜVEN GELDİ

Üretici Mesude Atagün (58), Buca Belediyesi desteğiyle ayağa kalkan Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin aile ekonomilerine can suyu olduğunu söyledi. Atagün, “Baklava, lor, tereyağı, süzme yoğurt, tarhana ve salçamı kendim yapıyorum. Kooperatife katıldım. Buca Belediyesi’ne çok teşekkür ederim, bizi her sene buraya davet ediyor. Kendimize kadın olarak özgüven geldi artık evin erkeğine minnet etmiyorum”  dedi.

TERAPİ GİBİ

Üretici Mahmure Aslan (44) ise “Ev hanımıydık, onkoloji hastasıydım, hep evdeydim.  Bir şeyler üretmek bana terapi gibi geliyor. Severek her zaman yapıyorum. Bazen sabaha kadar börek açıyorum ama insanların ilgisini görünce unutuyorum” diye konuştu. 55 yaşındaki Songül Polat ise aile bütçelerine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Etiketler; #buca #buca köy pazarı #izmir
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