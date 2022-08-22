Buca’da portatif havuzlara büyük ilgi

Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç’ın Yıldız ve Mustafa Kemal mahallelerinde çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hayata geçirdiği portatif havuzlar çok büyük ilgi gördü. 6 haftada toplam 7 bin 500 çocuğun yüzme öğreneceği kurslara katılan minikler, Başkan Kılıç’a teşekkür etti

Eğitimde fırsat eşitliği ve sağlıklı nesillerin sporla yetişmesi için projeler yürüten Buca Belediyesi’nin dar gelirli yurttaşların çocuklarına yönelik hayata geçirdiği portatif havuzlardaki ücretsiz yüzme kursu projesi ilçede yoğun ilgi gördü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın çocuklar için hayata geçirdiği yaz projelerinden biri olan ve toplam 6 haftalık süreçte binlerce çocuğa ilk kulacını attıracak olan portatif havuzlara en anlamlı teşekkür miniklerden geldi. Projenin çok güzel bir yaz tatili hediyesi olduğuna işaret eden çocuklar, teşekkür ederek önümüzdeki yıllarda da devamını istedi.

YETENEKLER DE KEŞFEDİLECEK



Hijyen standartlarına uygun olan 20 metrekarelik havuzlar, günde 125’er çocuğa hizmet veriyor. Uzman eğitmenlerce verilen yüzme kursları ile çocukların sosyal ve sportif beceriler kazanması amaçlanıyor. Yüzme yeteneğini keşfeden çocukların profesyonel sporculuk kariyerinin ilk aşamasını oluşturma hedefi de güden projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.