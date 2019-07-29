Buca’da Rahvan kültürü unutulmadı

Buca Belediyesi yüzlerce yıllık Rahvan kültürünü yaşatmak için önemli bir organizasyona imza attı. Buca Atlı Spor Kulübü Derneği ile düzenlenen yarışlarda, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç adına koşan at birinci geldi. Buca Atçılık kültürünün Atatürk’ten miras olduğunu Kılıç, bu kültürün ve yarışların yaşatılmaya devam edeceğini söyleyen Kılıç, “Bu daha başlangıç” dedi.

Nesilden nesle kentle özdeşleşen kültürleri gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, atların özel bir koşu türü olan “rahvan”ı da unutmadı. Türk kültürünün asırlık ata mirası Rahvan At Yarışları, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın desteğiyle gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen yarışlar, atçılık sporunun İzmir’deki başkenti Buca’da gerçekleştirilememiş, Bucalı Rahvancılar kent dışında faaliyet gösteren diğer yarışlara katılmak zorunda kalmıştı. Bu yıl ilk defa kurulan Buca Atlı Spor Kulübü Derneği ve Buca Belediyesi iş birliğiyle kentin yüzlerce yıllık kültürü yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Erhan Kılıç'a at jesti

Buca Gölet Tesisleri yakınında organize edilen yarış pistinde gerçekleştirilen ve atın tek ayak koşma stili olarak bilinen Rahvan yarışlarında, 13 kategoride toplam 200 at, ilk olarak kendi grupları içerisinde ter döktü. Kendi alanında en iyi dereceyi yapan atlar, final turunda en iyi derece için yarıştı.

Yarışlarda Buca Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömür Meç’e ait at, Erhan Kılıç adına koşarken, atı birinci gelen Meç’e madalya ve kupayı Başkan Kılıç verdi.

Işılay Saygın'ı unutmadı

Ödül töreninin ardından konuşan Başkan Kılıç, sözlerine iki gün önce yaşamını yitiren Türkiye’nin ilk kadın Çevre Bakanı, Turizm Bakanı ve eski Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın’ı anarak başladı. Yarışın buruk geçtiğini ifade eden Kılıç, organizasyonla ilgili, “Bucamızda ciddi bir atçılık kültürü var. Yaklaşık iki yüz, üç yüz yıldır bu kültür Buca’da. Biz de bu kültürü devam ettiriyoruz. Buca’da hipodromumuz var at yarışlarına yabancı değiliz. Bu daha başlangıç çok daha güzel işler yapacağız” dedi.

Sosyal bir ihtiyaçtır

Başkan Kılıç, “At kültürünü ve binicilik sporu bizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten yadigardır. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra ulu önderimiz, yurtta atçılığı ve yarışçılığı daima özendirmiş; uluslararası başarıların temelini atmıştır. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır’ diyen Atatürk, bu sporla ilgili direktifleriyle Türk atlı sporlarının kuşaktan kuşağa geliştirilmesini sağlamıştır. Bizler de bu mirası özellikle gençlerimizle birlikte yaşatacağız” diye konuştu.