Buca’da topyekûn mücadele

Koronavirüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Buca Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta OHAL ilan ederek topyekûn mücadele başlattı.

Ulusal standartlara uygun ilaçları temin ederek özel dezenfekte ekibi kuran belediye, gece gündüz demeden Buca sokakları başta olmak üzere 101 okul, 92 ibadethane, 269 park, 63 eczane, 145 taksi, 17 taksi durağı ve ilçedeki sağlık kuruluşları ile kamu kurumlarını ilaçladı. Çalışmaların hızla devam edeceğini ifade ederek vatandaşlara evde kalma çağrısı yapan Başkan Kılıç, “Gözünüz arkada kalmasın, evde kalın” dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid – 19) vakasının Türkiye’de ortaya çıkmasından önce kent genelinde kritik önlemler almaya başlayan Buca Belediyesi, virüse karşı tüm birimleriyle ilçe genelinde topyekûn mücadele başlattı. 510 bin kişilik nüfusuyla İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca’da, vatandaşların halk sağlığını korumak için bir yandan gece gündüz sahada çalışmalarını yürüten belediye, bir yandan da farkındalık çalışmalarıyla hemşehrilerin bilinçlendirilmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Sterilizasyon raporu

Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki 101 okul, 92 cami, cemevi ve ibadethane, 269 park ve çocuk oyun alanı, 63 eczane, 145 taksi, 17 taksi durağı, ilk basamak sağlık kuruluşları, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, Tınaztepe Hastanesi, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Buca Kaymakamlığı ve Hizmet Binaları, Buca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi, Buca Emniyet Müdürlüğü’nün karakolları ve araçları, Buca Cezaevi, Buca Halk Eğitim Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, Kırıklar Jandarma Komutanlığı, bankalar, noterler, Türk Telekom gibi hemşehrilerin bulunduğu tüm alanlarda sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.

Gözünüz arkada kalmasın

Çalışmaların tam kapasite sürmeye devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ise, “Koronavirüs vakasının Türkiye’de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bucamızın her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşehrilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin tüm kaynaklarını, gücünü, imkanlarını adeta Buca’nın güvenliği için seferber ettik. Ama tüm bu çalışmalardan daha önemli olan bir şey var ki o da kendi sağlığımızı güvence altına almak. Bir kez daha Bucalı hemşehrilerimizden rica ediyorum; yaşlı genç demeden acil durumlar haricinde sokağa çıkmayalım. Biz 510 bin Bucalı için gereken tüm önlemleri alıyoruz, gözünüz arkada kalmasın, evde kalın” diye konuştu.



