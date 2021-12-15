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Buca’da trafik yoğunluğuna ortak çözüm

Buca’da yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak projeler İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi tarafından masaya yatırıldı. Kent için önerilen projeler A’dan Z’ye tüm detaylarıyla görüşülerek uygulama için görüş alışverişi yapıldı

Buca’da trafik yoğunluğuna ortak çözüm
15 Aralık 2021 Çarşamba 15:26

Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları ve bürokratların katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda, Buca Belediyesi tarafından hazırlanan ve Buca’nın ana ve ara arterlerinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar ile ilgili projenin sunumu yapıldı.

EN AZ 15 DAKİKA KAZANILABİLİR

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tek yön gibi yeni uygulamaların bir öneri niteliği taşıdığını belirterek, uygulama hayata geçerse vatandaşların trafikte kaybettiği sürenin en az 15 dakika azalabileceğini söyledi.  

Daha sonra, trafikte harcanan sürenin kısaltılmasının yanı sıra bisiklet yolları oluşturulması, otopark alanlarının artırılması da hedeflenen projelerin uygulama aşaması için fikir alışverişi yapıldı.

Etiketler; #buca #buca trafiği
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