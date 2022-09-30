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Buca’da Üzüm Kart dönemi başlıyor

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veren Buca Belediyesi, sosyal yardım faaliyetlerinde Üzüm Kart projesi ile yeni bir dönem başlatıyor

Buca’da Üzüm Kart dönemi başlıyor
30 Eylül 2022 Cuma 14:22

Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için,  sosyal yardım kartı olan Üzüm Kart projesini hayata geçiriyor.  İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan yardım kartı, 500 TL tutarında olacak.   Vatandaşlar 12 ay boyunca kullanabilecekleri Üzüm Kart ile anlaşmalı olan marketlerden rahatlıkla alışveriş yapabilecekler.

Belediye tarafından yapılan sosyal yardım faaliyetlerinin etkin ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan Üzüm Kart projesinde kart  dağıtımları yakın zamanda gerçekleştirilecek. Bu proje ile vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı planlayan Buca Belediyesi diğer yandan da Bucalı esnafın yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.  Kart sahipleri anlaşmalı olan Bucalı esnaftan alışveriş yaparak Buca ekonomisinin canlanmasına da vesile olacaklar.

KILIÇ: DAYANIŞMA ANADOLU KÜLTÜRÜ

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın Anadolu kültürünün en önemli özelliği olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kart ile geçim sıkıntısı olan dar gelirli ailelere ulaşarak bir nebze de olsa destek olmak istediklerini dile getirdi.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #üzüm kart
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