Buca’daki mültecilere destek

Buca Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle kurduğu Mülteci Destek Masası, ilçede kayıtlı olan ihtiyaç sahibi mültecilere yardım elini uzattı.

Birleşmiş Milletler’den belediyeye ulaştırılan bin 500 adet gıda ve hijyen kolileri Buca’daki mültecilere ulaştırıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgına karşı çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçede yaşayan mülteciler için de harekete geçti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mültecilere ulaştırılması için gönderilen yardım kolileri Buca Belediyesi Mülteci Destek Masası tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

1500 adet koli

Özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi mültecilerin hijyen ve mutfak eksikliklerinin giderilmesi için hazırlanan 750 adet gıda ve 750 adet hijyen olmak üzere toplamda bin 500 adet yardım kolilerinde; el dezenfektanı başta olmak üzere temel kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra bakliyat, yağ, şeker gibi temel mutfak malzemeleri yer alıyor.