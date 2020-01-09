Bucalı anne adaylarına özel sınıf

Son dönemde oldukça rağbet gören ve bebeklerin daha sağlıklı büyütülmesini sağlayan gebelik eğitimleri için Buca Belediyesi de proje hazırladı.

Kadın Aktivite Merkezi bünyesinde açılacak Gebe Sınıfı'na katılan ebeveynler güvenli annelik eğitiminden emzirme ve yogaya kadar pek çok hizmetten ücretsiz faydalanabilecek. Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede bebek bekleyen ailelere gebelik döneminde neler yapılması gerektiği hakkında uzmanlar aracılığıyla eğitim verecek. Gebelik sürecinde kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen proje kapsamında, anne ve baba adayları, ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanacak.

20 kişi kapasiteli

Şirinyer'deki Kadın Aktivite Merkezi bünyesinde 20 kişilik kapasiteyle açılacak Gebe Sınıfı, haftada bir gün eğitim verecek. Eğitimler kapsamında, gebelikte oluşan değişimler, beslenme, bakım, gebelikteki tehlike belirtileri, kontroller, doğum, doğum sonrası gebelikten korunma yöntemleri, lohusalık, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı, bebekte sık karşılaşılan hastalıklar, bebek büyütürken dikkat edilmesi gereken noktalar, acil durumlar gibi bebek bekleyen ailelere rehberlik edecek konular işlenecek. Gebe Sınıfı'nda ayrıca hamile yogası dersleri de yer alacak.

Eğitimler uzmanlardan

Amaçlarının kentte mutlu ve bilinçli anne-babalar, sağlıklı nesiller yaratmak olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şu bilgileri verdi: "Uygar tüm ülkelerde sağlıklı nesiller için sürekli eğitim felsefesi benimseniyor. Ayrıca sağlık politikaları açısından da koruyucu ve önleyici hizmetler, gelecek nesilleri de güvence altına almış oluyor. Öte yandan doğum öncesi ve sonrası uzman desteğine artık tüm ebeveynler başvuruyor. Biz de başta ekonomik açıdan zor durumda olan hemşerilerimiz başta olmak üzere bu eğitim olanaklarını sağlamak istedik. Ücretsiz olarak haftada bir gün Kadın Aktivite Merkezimiz bünyesinde açılacak sınıfımızda, alanında uzman kişiler tarafından verilecek bu eğitimler anne baba adayları için büyük önem taşıyor. Belediye olarak insana dokunan bu tür projeleri biz de çok önemsiyoruz."