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Bucalı can dostlarına tam donanımlı hizmet

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 3 yılda 28 bin 375 can dostuna kucak açtı. 27 bin 214 hayvana poliklinik, tedavi, bakım ve kısırlaştırma hizmeti verilirken 3 bin 281’i kısırlaştırıldı, bin 161’i ise yeni yuvalarına kavuşturuldu

Bucalı can dostlarına tam donanımlı hizmet
05 Nisan 2022 Salı 11:17

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projeler üreten Buca Belediyesi, kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan sahada çalışmalarını aralıksız yürütürken Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde de binlerce can dostuna sahip çıktı. Son teknolojik donanımı, ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla sokak hayvanlarına eksiksiz hizmet veren merkez, geçtiğimiz 3 yıl içinde toplam 28 bin 375 hayvana destek oldu.  

HİZMETTE SINIR YOK

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bu süreçte 12 bin 559 can dostuna poliklinik hizmeti verdi. Yaralanan ve hastalanan sokak hayvanlarını hayvan ambulansıyla merkeze nakleden deneyimli veteriner hekimler, 11 bin 374 hayvanın tedavi ve bakımlarını gerçekleştirdi. 3 bin 281 hayvana kısırlaştırma işlemi uygulayan veteriner hekimler, kısırlaştırılan hayvanlara iş ve dış parazit ile kuduz aşılarını da yaparak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağladı. Can dostlarını sıcak bir yuvaya kavuşturmak için de çeşitli çalışmalar yapan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bin 161 hayvanı sahiplendirdi.

35 TON MAMA DAĞITILDI

Öte yandan, Veteriner İşleri Müdürlüğü yaz kış demeden beslenme odaklarına mama takviyesi yaptı. 3 yılda toplam 35 ton mama dağıtımı gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, can dostları için verdikleri hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.


 

Etiketler; #izmir #buca #buca belediyesi #sokak hayvanları
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