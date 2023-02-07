Bucalı depremzedeler için seferber oldu

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kentte dayanışma çığ gibi büyürken toplam 5 yardım tırı afet bölgesine sevk edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Buca Belediyesi, depremzedelere destek olmak için kampanya başlattı. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tüm hemşehrilerini kampanyaya destek olmaya davet etti. Gıda, hijyen ve barınma malzemelerini içeren yardımlar, Buca Belediyesi ana hizmet binası, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Tenis Kulübü olmak üzere üç farklı noktada toplanmaya başladı.

5 TIR GÖNDERİLDİ



Kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü. Duyarlı Bucalılar tüm imkânlarını seferber ederken, gelen yardımları özenle kolileyen ekipler afet bölgesine gıda, uyku tulumu, battaniye ve çadırdan oluşan 2 tır gönderdi. İhtiyaç malzemelerinin yer aldığı 3 yardım tırı da akşam saatlerinde yola çıktı. Gelen yardımların düzenli aralıklarla bölgeye gönderilmeye devam edeceği belirtildi.

İHTİYAÇ LİSTESİNDE NELER VAR?

Acil ihtiyaç listesinde, çadır içi soba, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, el feneri, kalem pil, eldiven, atkı, bere, çorap, kışlık bot ve mont, bebek bezi, mama, biberon, kullanılmamış kıyafetler, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı ile havlu kağıt yer alıyor. Vatandaşların 0 232 439 10 10-1471 ve 0 532 242 89 94 numaralı telefonları arayarak kampanya hakkında detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

