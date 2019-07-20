Bucalı gençler “son kararım” diyecek

Buca Belediyesi, üniversite heyecanı yaşayan Bucalı gençlerin doğru karar vermesi için özel kadro oluşturarak “Üniversite Tercih Günleri”ni düzenledi. Aynı zamanda bir üniversite kenti olan Buca’nın öğrenciler açısından hızla cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, bu kimliğin altını çizmek için çok önemli projelerinin yolda olduğunu dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019 yılı sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih sürecinde gençlerin yanında olmak için kolları sıvayan Buca Belediyesi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’nde (BEM), özel ekiple çalışma başlattı. Kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye ücretsiz ders imkanı sağlayan merkezden, rehber ve psikolojik danışmanlar eşliğinde “Üniversite Tercih Günleri”nden Bucalı gençler yararlanabilecek. Randevu sistemiyle birebir gerçekleştirilen program, 18 – 29 Temmuz 2019 arasında hafta içi her gün 13.30- 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Birebir mesai

Doğru tercih için birebir mesainin gerektiğini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, belediyenin eğitimle ilgili çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü kaydeden Kılıç, “Bugüne kadar bunun sonuçlarını aldık, almaya da devam ediyoruz. Merkezimiz sayesinde hayatına dokunabildiğimiz, başarı kazanan her gencin en az ailesi kadar gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Öğrenci kenti



Bu çalışmaların yanı sıra Buca’nın en önemli değerlerinden olan eğitimin de altını çizmek için önemli projelerinin olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Hasanağa Bahçesi’nden Tınaztepe Kampüsü’ne, gençlik merkezlerimizden festivallere, konsept kafelerden tarihi dokuya kadar pek çok zenginlik Buca’nın cazip bir öğrenci kenti olduğunu da ortaya koyuyor. İlçemizde bulunan 80 bin nüfusluk bir öğrenci potansiyelimiz var. Biz eğitim, kültür ve sosyal alandaki tüm projelerimize bu 80 bin gencimizi ortak olarak görüyor, bu bilinçle geleceği tasarlıyoruz. Eğitim kenti misyonumuzla ilçede ekonomik bir kalkınmanın da gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi.