Bucalı gençler spor yapacak kapalı spor salonu bulamıyor

110 bin genç ve dinamik öğrenci nüfusu bulunduğu İzmir'in Buca ilçesinde spor salonu sıkıntısı yaşanıyor. İlçede bulunan kapalı spor salonlarının sayısının yetersiz olduğunu belirten Buca Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Murat Kalaycıoğlu, var olan salonlarında bir kısmının emniyet ve bakım gerekçesiyle kapalı olduğunu belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in nüfus bakımından en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca’da yaklaşık 110 bin öğrenci yetecek kadar kapalı spor salonu yok. İlçede bulunan kapalı spor salonlarının sayısının yetersiz olduğunu var olan salonlarında bir kısmının emniyet ve bakım gerekçesiyle kapalı olduğunu belirten Buca Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Murat Kalaycıoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak ilçedeki spor salonu sorununa bir an evvel çözüm bulunması gerektiğini belirtiyor.

Salon sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor

Buca’da 2021 nüfus tespitlerine göre 517 bin kişinin yaşadığı devasa bir ilçe olduğunu belirten Kalaycıoğlu, “Bir çok ilden daha kalabalık ilçede yaşıyoruz. Buca'da 90'nın üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve 10 kadar özel okul bulunmakta. Okul öncesi eğitim kurumlarını bu sayıya dahil etmediğimizde dahi yaklaşık 110 bin genç ve dinamik öğrenci nüfusu bulunmakta. 110 bin öğrenci için bilimsel, sosyal, sportif, sanatsal bir ortam sunabilmek imkânsız değilse bile çok zor olsa gerek. Ancak bu enerjisi kabına sığmayan kitleyi dört duvar arasında tutmak da bir o kadar imkânsız. Bir şeyler yapmalı. Ama ne yapmalı. Bu sayıda öğrencisi olmayan ülkeler biliyorum. Bu potansiyel o ülke ya da şehirlerde olsa, sanırım her alanda uçuşa geçerler. Tam biz çok şanslıyız diyecekken aklıma ‘Bu öğrencilerin kullanımına sunulmuş Buca'da kaç tane kapalı spor salonu var?’ sorusu aklıma geliyor. Bir bakalım. Özel okulları saymazsak tüm bu öğrencilerin kullanımı için iki elin parmaklarından daha az kapalı spor salonu olduğunu görüyoruz. Yani tahminen bir salon başına 10 bin öğrenci düşüyor neredeyse. Ama keşke iş böyle olsa dedirtecek kadar vahim olan bu parmak sayısı kadar olan kapalı spor salonlarının da bir kısmı emniyet ve bakım gerekçesiyle kapalı” dedi.

“10 bin çocuğa bir salon düşmüyor”

İlçede 10 bin 10 bin çocuğa dahi 1 salon düşmediğini kaydeden Kalaycıoğlu, “Eyvahlar olsun. Biz ne yapıyoruz? Nasıl bir gençlik yetiştiriyoruz? Hiç eline kalem kâğıt alıpta bu hesapları yapan yok mu? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir topluma dönüşeceğiz? Bu işe bir an önce el atılması gerekmekte. Hem Gençlik ve Spor Müdürleri, hem Milli Eğitim Müdürleri hem de federasyonlar üzerlerine düşen görevi yapmıyor belli ki. Şunu bir hayal edin. 517 bin kişinin yaşadığı bir ilçeye, hastane ve aile sağlığı merkezi yapıp içerisine tüm sağlık ekibini koyup, o ilçeye eczane yapmamaya benziyor. Vatandaş sağlık hizmetinin bir kısmını alıyor. Ama ilaç almak için günlerce kuyruk beklemesi gerekiyor. Ben Buca’mızın durumunu bu örneğe benzettim. İlaç almak isteyen diğer ilçenin eczanesine mi gidecek. Yok artık” ifadelerini kullandı.