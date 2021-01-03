Bucalı gençlere sınav desteği

Buca Belediyesi tarafından kurulan Dijital Dershane, LGS ve YKS öğrencilerine ödüllü deneme sınavı düzenledi.

16, 23 ve 24 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek deneme sınavlarında ilk 3’e giren öğrencilere tablet bilgisayar hediye edilecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, Dijital Dershane üzerinden ücretsiz kayıt yapabilecek. Buca Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği için başlattığı Dijital Dershane, ödüllü deneme sınavında Bucalı gençleri buluşturmaya hazırlanıyor. Buca’daki ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyarak öğrencilerin hem okul eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağlan Dijital Dershane, kurulduğu günden bugüne 5 bin öğrenci kapasitesine ulaştı.

İlk 3’e tablet bilgisayar

Özellikle öğrencilerin evde kaldığı süreçte sınav hazırlıklarına büyük katkı sağlayan platform, 16, 23 ve 24 Ocak 2021 tarihlerinde ücretsiz ödüllü deneme sınavı yapma kararı aldı. LGS (Lise Giriş Sınavı) ve YKS (Yüksek Öğretime Giriş Sınavı) öğrencilerini kapsayacak sınav, online olarak gerçekleştirilecek. Ödüllü sınavda, Buca’da ikamet eden ve sınav başarısı olarak ilk 3’e giren LGS ve YKS öğrencilerine birer tablet bilgisayar hediye edilecek. Sınava başvurmak isteyen tüm öğrenciler, https://dijitaldershane.buca.bel.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak başvuru yapabilecek. Online olarak yapılacak deneme sınavları 10.00/13.00/17.00/20.00 saatleri olmak üzere toplam 4 oturum halinde gerçekleştirilecek ve sınavda öğrenciler bu oturum saatlerinden istediğine girebilecek. Sınav takviminde 16 Ocak 2021 tarihinde 8. Sınıf öğrencilerine LGS Ödüllü Deneme Sınavı, 23 ve 24 Ocak 2021 tarihlerinde Online Ödüllü YKS Deneme Sınavı yapılacak. 23 Ocak’taki deneme sınavında 12. Sınıf ve mezun öğrencilere yönelik TYT Online Ödüllü Deneme Sınavı 24 Ocak’ta ise 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik AYT Online Ödüllü Deneme Sınavı yapılacak.