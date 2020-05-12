Bucalı kuaförlere siftah Kılıç’tan

Buca Belediyesi, ilçedeki 459 kadın ve erkek kuaförünü pandemi mesaisine hazırladı. Hijyen paketleri Başkan Erhan Kılıç tarafından esnafa dağıtıldı. İki ay boyunca kepengi kapalı duran esnafın bütçesine destek için Ramazan erzakı da veren Kılıç, ilk tıraşı kendi oldu.

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınından normalleşme sürecine geçişin ilk adımlarında, Buca Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor. İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla önceki gün yeniden faaliyete başlayan kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik merkezleri için, Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, ilçe genelindeki toplam 459 işletme, yasağın kalkmasından günler önce Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla tek tek dezenfekte edildi.

Hijyen seti

Dezenfekte işleminin ardından kuaförlere, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla hijyen paketleri hazırlandı. Paketlerin içerisinde 80 derecelik kolonya, el dezenfektanı, maske, eldiven ve siperlik yer aldı. İlk iş günüyle birlikte Başkan Kılıç, kuaför esnafını ziyaret ederek hijyen paketlerini hediye etti.

İlk tıraş

Bir yandan alınan önlemleri de denetleyen Başkan Kılıç, dezenfektasyonu yapılan ve hijyen kiti dağıtılan esnafta ilk tıraşı kendisi oldu. Esnafın yaşadığı süreçle ilgili bilgi alan Kılıç, koronavirüs önlemlerine uyulması için uyarıda bulundu. Öte yandan Kılıç, iki aylık sürenin ardından ilk defa kepenk açan ve ekonomik sıkıntılar çeken esnafa, bütçesini rahatlatmak için mutfak erzak paketi de verdi.