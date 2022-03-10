Bucalı küçük piyanist başarıya doymuyor

Uluslararası çapta aldığı ödüllerle Buca’nın adını dünyaya duyuran Buca Bilim Sanat Merkezi’nin üstün yetenekli öğrencisi Uygar Kantarcıoğlu (12), piyanodaki başarılarıyla kentin gururu oldu

İzmirli genç yetenek Uygar Kantarcıoğlu, sanatla henüz 3 yaşındayken Orff eğitimiyle tanıştı. Okul öncesi temel sanat eğitiminin ardından TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seçmelerini kazanarak korist oldu. Yaptığı bestelerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Besteciler Buluşması’na katılan küçük yetenek, bu sayede Cihat Aşkın, Ozan Evrim Tunca, Turgay Erdener gibi Türkiye’nin önde gelen müzisyenleriyle atölye çalışmaları yapma fırsatı yakaladı.

BUCA BİLİM SANAT MERKEZİ’NİN GURURU OLDU

Yaklaşık 2 yıl önce Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın Kızılçullu Köy Enstitüsü ruhunu canlandırmak amacıyla kurduğu Buca Bilim Sanat Merkezi ile tanışan Kantarcıoğlu, piyano çalışmalarına merkezin öğretmeni Belit Karaca ile devam etmeye başladı. Besteleriyle Başkan Kılıç’ın da hayranlığını kazanan küçük piyanist, uluslararası yarışmalarda birbiri ardına aldığı ödüllerle Buca’nın gururu oldu.

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

Geçtiğimiz yıl kendi bestesiyle Avusturya Vienna İnternational Music Competition’a katılan Kantarcıoğlu, piyano performanslarıyla İtalya Orbetello Piano Competition’da dünya üçüncülüğü, İspanya Carles&Sofia İnternational Piano Competition’da dünya ikinciliği, Carles Sofia Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik ve Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda üçüncülük ödülleri aldı. Endonezya’da yenilik, inovasyon, araştırma ve yaratıcılık alanlarında genç kuşağı geliştirmeyi hedefleyen eğitim merkezi Kyra.Global tarafından düzenlenen organizasyonda en iyi piyano performansı ödülünü kazandı. Son olarak katıldığı CAKA Müzik Yarışması’nda piyano ve tuşlu çalgılar alanında B kategorisi jüri özel ödülünü alan Kantarcıoğlu, Buca Bilim Sanat Merkezi’nde sosyal sorumluluk projelerinde bireysel piyano performansıyla yer almaya devam ediyor.