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Bucalı miniklere hayvan sevgisi aşıladılar

Her yıl on binlerce sokak hayvanına kucak açan Buca Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Bucalı miniklere hayvan sevgisi aşıladı

Bucalı miniklere hayvan sevgisi aşıladılar
05 Ekim 2022 Çarşamba 11:02

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde kentte eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ağırladı. Merkezi öğretmenleri eşliğinde gezen minikler, can dostlarını doyasıya sevip oynama fırsatı buldu. Engelli Kedi Evi’ni de ziyaret eden ve sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğini öğrenen çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi.

 
Öte yandan, ilçede can dostlarına gece gündüz mama desteği yapan Buca Belediyesi ekipleri, kentteki farkındalığı artırmak için hazırlanan broşürlerle beraber hayvanseverlere mama hediye etti.


5 YILDIZLI HİZMET


Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, son 3 buçuk yılda 39 bin 91 hayvana poliklinik, tedavi ve bakım hizmeti verdi; 5 bin 121 hayvanı kısırlaştırdı; bin 616 hayvanı ise yeni yuvalarına kavuşturdu. Son teknolojik donanımla hizmet veren merkezde, aynı anda 60 köpek, 135 kedi tedavi görebiliyor. Sokağın sert koşulları karşısında yaralanan can dostlarının imdadına ise hayvan ambulansı koşuyor.

Etiketler; #izmir #buca #hayvan hakları
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