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Bucalı üreticiye fide desteği

İzmir’in metropolünde en fazla tarım alanına sahip ilçe olan Buca’da üreticiye destek sürüyor. Ekonomik koşullar karşısında zorluk çeken çiftçiye hasıl yem, arpa tohumu ve gübre ulaştıran Buca Belediyesi, şimdi de sebze fidesi dağıttı

Bucalı üreticiye fide desteği
25 Nisan 2022 Pazartesi 14:45

Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın göreve geldiği günden bugüne özel önem verdiği Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı, üreticinin can suyu oldu. Hayvancılık yapan üreticiye beside kullanmaları için hasıl (yeşil) yem ve arpa tohumu desteği veren Buca Belediyesi, kentin verimli topraklarını da canlandırarak üreticiyi kalkındıracak projeler hazırladı; geleneksel tarım değerlerini yeniden yeşertti. Köyler bölgesindeki Doğancılar’da bamya, Kırklar’da ise kavun üretimi yapan çiftçiye gübre desteği veren Buca Belediyesi, gelen talep üzerine bu kez sebze fidesi dağıtımı yaptı.

Köyler bölgesindeki Karacaağaç, Kırklar, Belenbaşı, Doğancılar ve Kaynaklar’da 4 çeşit biber, 2 çeşit de patlıcan fidesi olmak üzere toplam 6 çeşit sebze fidesinden oluşan 100 bin fide üreticiye ulaştırıldı. Fidelerin bir kısmı da balkon tarımı yapmak isteyen Bucalılara armağan edildi.   

Belediyeye teşekkür eden çiftçiler, “Şu aşamada bırakın fide yetiştirmeyi, aramızda tohum alabilecek durumu olmayanlar var. Zamlardan dolayı zor durumdaydık. Buca Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bunları ekip, toplayıp satacağız; evimize katkı olacak” diye konuştu.

Etiketler; #buca #fide #fide desteği #buca belediyesi
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