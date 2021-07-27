Bucalılar dikkat! Bu yol 1 ay kapalı!

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Buca’da sürdürdüğü su baskınlarını önlemeye yönelik çalışma nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde geçici trafik düzenlemesine gidiliyor. Kaynak Caddesi ve caddeyi Koşu Yolu Caddesi’ne bağlayan 272 sokak, 28 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 1 ay süreyle trafiğe kapatılacak

Buca ilçesinde aşırı yağışların taşkınlara neden olmasını önlemek amacıyla yapımı sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, ilçenin trafik düzeninde geçici değişikliklere gidiliyor.

Kozağaç Deresi’nde yapılacak çalışmalar kapsamında; Kaynak Caddesi ve bu caddeyi Koşu Yolu Caddesi’ne bağlayan 272 sokak, 28 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 1 ay süreyle trafiğe kapatılacak.

İZSU tarafından 45 milyon 374 bin liralık yatırımla sürdürülen 3,7 kilometre uzunluğundaki dere ıslahı, 17 kilometre yağmursuyu hattı ve 10 kilometre kanalizasyon hattı ayrıştırma çalışmalarının yağmur mevsimi başlamadan tamamlanması ve aşırı yağışlarda bölgede yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi planlanıyor. Yapılacak geçici düzenleme kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü de bazı otobüs hatlarının güzergâhında değişiklik yaptı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda yapılacak düzenlemeler şöyle:

**Bölünmüş yol olan Kaynak Caddesi ve devamı 272 sokağın, Kaynak Caddesi ile Koşu Yolu Caddesi arasında kalan kısmının her iki yönü 1 ay süreyle araç trafiğine kapatılacak,

* Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi kesişiminde ve 272 Sokak ile Koşu Yolu Caddesi kesişimindeki kavşak geçişlerinde çalışmalar kontrollü geçiş verilerek yürütülecek,

*105 numaralı Çamlıkule - Konak, 171 numaralı Tınaztepe - Konak, 233 numaralı ESBAŞ Aktarma Merkezi - Konak ve 484 numaralı Yeşilbağlar - Konak arasında hizmet veren otobüslerin dönüş güzergahları; mevcut güzergah - Mehmet Akif Caddesi - Cemil Şeboy Caddesi - Koşu Yolu caddesi - mevcut güzergah şeklinde düzenlenecek.

*105 numaralı Çamlıkule - Konak ve 171 numaralı Tınaztepe - Konak arasında hizmet veren otobüslerin güzergahları; Gidiş: Mevcut Güzergah - Koşu Yolu Caddesi - Menderes Caddesi - Mehmet Akif Caddesi - mevcut güzergah, Dönüş: Mevcut güzergah - Mehmet Akif Caddesi - Cemil Şeboy Caddesi - Koşu Yolu Caddesi - 272 Sk. - Mevcut güzergah şeklinde düzenlenecek.

*233 numaralı ESBAŞ Aktarma Merkezi - Konak arasında hizmet veren otobüslerin güzergahları; Gidiş: Mevcut güzergah - Aydın Hatboyu Caddesi - 289 Sk. - 289/24 Sk. - 272/6 Sk. - Koşu Yolu Caddesi - Cemil Şeboy Caddesi - 504 Sk. - Mehmet Akif Caddesi - Mevcut güzergah, Dönüş: Mevcut güzergah - Mehmet Akif Caddesi - Cemil Şeboy Caddesi - Koşu Yolu Caddesi - 272/6 Sk. - 289/24 Sk. - 289 Sk. - Aydın Hatboyu Caddesi - Mevcut güzergah şeklinde düzenlenecek.

*484 numaralı Yeşilbağlar - Konak arasında hizmet veren otobüslerin güzergahları; Gidiş: Mevcut güzergah - 289/24 Sk. - 272/6 Sk. - Koşu Yolu Caddesi - Cemil Şeboy Caddesi - 504 Sk. - Mehmet Akif Caddesi - Mevcut güzergah, Dönüş: Mevcut güzergah - Mehmet Akif Caddesi - Cemil Şeboy Caddesi - Koşu Yolu Caddesi - 272/6 Sk. - 289/24 Sk. - Mevcut güzergah şeklinde düzenlenecek.

*485 numaralı Gaziemir Semt Garajı - Şirinyer Aktarma Merkezi arasında hizmet veren otobüslerin güzergahları; Gidiş: Mevcut Güzergah - 289/24 Sk. - 272/6 Sk. - Koşu Yolu Caddesi - Mevcut güzergah, Dönüş: Şirinyer Aktarma Merkezi - Koşu Yolu Caddesi - 272/6 Sk. - 289/24 Sk - Mevcut güzergah olacak şekilde düzenlenecek.

*Gediz- Işıkkent minübüs hattında hizmet veren araçların güzergahı ise Koşu Yolu Caddesi’ni takiben 272/5 Sk. - 272/6 Sk. - 289/24 Sk - Mevcut güzergah olacak şekilde yeniden düzenlenecek.