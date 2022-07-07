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Bucalılar hünerlerini sergiledi

Buca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde semt evlerinde yıl boyu hobi ve sanat kurslarına katılan Bucalılar, hünerlerini yıl sonu sergisinde gösterdi. Ana hizmet binası önünde gerçekleştirilen sergiyi Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da ziyaret etti

Bucalılar hünerlerini sergiledi
07 Temmuz 2022 Perşembe 13:52

Buca Belediyesi’ne bağlı semt evlerinde Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimler sonucunda birbirinden farklı alanlarda eğitim alan kursiyerler, bir yılın emeğini 6-7 Temmuz tarihlerini kapsayan iki günlük sergi ile taçlandırdı. Ceren Özdemir Semt Merkezi, Evka-1 Semt Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nin Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirdiği hobi ve sanat eğitimleri sonucunda gerçekleşen sergi göz kamaştırdı. Rengarenk stantlarda el emeği göz nuru ürünlerden resim çalışmalarına ve lezzetli yemeklere tüm hünerler ortaya kondu.

DOLU DOLU PROGRAM

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ziyaret ettiği bir stantta Evka 1 Semt Merkezi’nden Resim Öğretmeni Meltem Altundağ, Başkan Kılıç ve ailesini çizdiği tabloyu hediye etti. Açılış töreninde ise kursiyerler,  gitar dinletisi ve zumba gösterisi ile izleyenleri büyüledi. Step ve aerobik gösterisi ve pilates gösterisinin de yer aldığı açılış töreninde kuaförlük kursu öğrencileri saç ve makyaj şov yaparken, gün boyu süren çocuk yüz boyama aktivitesi Bucalı miniklerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Yaş pasta yapımı, kazandibi yapımı ve geri dönüşüm malzemeleriyle bebek yapımı gibi “workshop”lar da yoğun ilgi gördü.

Etiketler; #buca belediyesi #semt evleri
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