Buca’nın bilim üssü tarih yazdı

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Hong Kong’da elde ettikleri dünya birinciliğinin ardından Tunus ve Zimbabwe’de de Buca ve Türkiye’nin adını zirveye yazdı

Uluslararası arenada bilimsel başarılara doymayan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Hong Kong’da elde ettikleri dünya birinciliğinin ardından Tunus ve Zimbabwe’de de Buca ve Türkiye’nin adını zirveye yazdı. Biyokimya ve çevre alnında projeler hazırlayan öğrenciler, Tunus’ta iki dünya birinciliği, Zimbabwe’de düzenlenen Afrika’nın en büyük bilim fuarında ise gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye’nin beyin göçünü engellemek için Buca Belediyesi tarafından kurulan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi başarılarıyla bilim alanında liderliği kimseye bırakmıyor.

Geçtiğimiz ay Hong Kong’da düzenlenen uluslar arası bilim yarışmasında çevre ve biyokimya alanında hazırladıkları projelerle dünya birinciliği ve ikinciliğini elde eden Kızılçullu öğrencileri, şimdi de 28-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tunus ve Zimbabwe’de düzenlenen uluslar arası yarışmalardan da Türkiye’yi gururlandıran derecelerle döndü.

2 birincilik

Tunus’ta Bilim ve Teknolojinin Geleceği Derneği tarafından düzenlenen uluslar arası yarışmaya Koronavirüs önlemleri nedeniyle online katılan Kızılçullu ekibi, 40 ülkeden 200 projenin yarıştığı Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda (ATAST IFEST) iki dünya birinciliği kazandı. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen yarışmada Merkez öğrencilerinden Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in biyokimya alanında hazırladığı ‘İnsana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı” projesi ve Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın çevre alanında hazırladığı ‘Ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör ’ projesi dünya birinciliği elde etti.

Aynı tarihlerde Afrika’nın en büyük bilim organizasyonlarından Zimbabwe merkezli Afrika Bilim Fuarı’nda da(ASBF) yarışan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 17 ülkeden 175 finalistin yer aldığı yarışmada çevre projesiyle gümüş madalya alırken, biyokimya alanındaki proje ise bronz madalya kazandı.



