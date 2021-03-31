Buca’nın bilim üssünden liseli gençlere girişimcilik çağrısı

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Japonya Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması’nın ulusal seçimine ev sahipliği yapacak. Merkez, girişimcilik ve iş fikri üzerine çalışma geliştiren tüm liseli öğrencileri bir araya getirecek

Bucalı gençlere ücretsiz akademik eğitim vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada ev sahipliği yapacağı yarışmayla gençlere fırsat sunuyor. Merkez, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce genci, bilim ve sanatla buluşturduğu organizasyonu olan BUCA IMSEF’le (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Japonya Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması 2021 (Global Youth Entrepreneurship Challenge 2021) organizasyonunun Türkiye temsilcisi oldu.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETME HAKKI KAZANILACAK

Oluşturulan temsilcilik kapsamında BUCA IMSEF, Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması Türkiye Ulusal Seçimi’ne ev sahipliği yapacak. Organizasyonda lise öğrencileri, 12 saat süren çevrim içi bir girişimcilik ve iş fikri yarışmasına katılarak girişimcilik projelerini yarıştıracak. Etkinlik, organizasyon ekibi tarafından belirlenecek küresel bir sorun üzerinde gençlerin bilim ve teknoloji bilgilerini kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulmaya çalışması için girişimciliğini teşvik etmesine, bilgilerini geliştirmesine imkan sunacak. 15 Nisan 2021’de, BUCA IMSEF tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Ulusal Seçimi sonrası seçilen takımlar, Mayıs 2021’de gerçekleşecek olan uluslararası yarışma ‘Global Youth Entrepreneurship Challenge 2021’ organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

LİSELİ GENÇLERİN BAŞVURULARINI BEKLİYOR

Yarışmaya, 14-19 yaşları arasında tüm lise öğrencileri, oluşturdukları takımlarla katılım sağlayabilecek. Her takım, en az 3, en fazla 8 öğrenciden oluşabilecek. 9 Nisan 2021 tarihine kadar kayıtların kabul edileceği etkinliğe gençler, “http://www.bucaimsef.org/tr/kggy” internet sitesi üzerinden başvurabilirken, Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’ne “0 544 417 81 54” nolu numaradan veya “gyecturkey@gmail.com” e posta adresinden ulaşabilecek.