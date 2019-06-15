Buca’nın en güzel balkonu seçildi

Buca Belediyesi’nin Çevre Haftası kapsamında yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini artırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak amacıyla düzenlediği "4. En Güzel Balkon" yarışması sonuçlandı. Buca’nın en güzel balkonu Şahindar Yazıcı’nın göz alıcı çiçeklerle düzenlediği balkonu seçildi.

Buca Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “En güzel balkon” yarışması sonuçlandı. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Bucalılar yoğun ilgi gösterdiği yarışmasının ödül töreni Buca Belediyesi hizmet binası önünde yapıldı.

Kentte birçok vatandaşa ilham kaynağı olacak, rengarenk çiçeklerle bezenmiş balkonlar arasında jürinin yaptığı inceleme sonunda Buca’nın en güzel balkonu Şahindar Yazıcı’nın düzenlediği balkon seçildi. Buca’nın en güzel ikinci balkonu ise Hasret Ceyhan’ın düzenlediği balkon olurken, Perihan Kalkan’ın balkon düzenlemesi üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere balkon ünitesi ve ev eşyalarından oluşan ödülleri ve katılım belgeleri Buca Belediye Başkan Vekili Levent Çizmeli ve meclis üyeleri tarafından törenle verildi.