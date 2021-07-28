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Buca’nın eski köşkünde yeni sanatçılar yetişiyor

Buca’nın tarihi Fargoh Köşkü, kapılarını minik sanatçılar için açtı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet veren eşsiz yapıda, 7 -14 yaş arası genç sanatçı adayları, müzik ve satranç kurslarında sanata ilk adımı attı

Buca’nın eski köşkünde yeni sanatçılar yetişiyor
28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:38

Hayata geçirdiği projelerle daima sanatın ve sanatçının yanında olan Buca Belediyesi, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen çocuk ve gençlere çok anlamlı bir olanak sunuyor. Belediye, ilçe genelinde açılan meslek edindirme ve hobi kursları kapsamındaki müzik ve satranç eğitimlerini Hacı Davut Fargoh Malikanesi olarak bilinen Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BBKSM) başlattı.  


Tarihi köşkte Buca Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından kurslara başlayan 7 – 14 yaş arası çocuklar, bağlama,  gitar, keman, piyano ve satranç öğrenmeye başladı.  Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri gereği kısıtlı katılımla gerçekleştirilen kurslarda toplamda 197 kursiyer sanatla buluştu. Gençleri ve çocukları küçük yaşlardan başlayarak sanat, spor ve bilime yönlendirmeyi toplumsal bir sorumluluk olarak gören belediyenin kursları kayıt aşamasından itibaren yoğun ilgi gördü.

Etiketler; #izmir #buca #buca sanatçı
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