Buca’nın gençleri doğa kampında

Dünya şampiyonluklarıyla adından sıkça söz ettiren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yeni eğitim yılına doğa kampı ile başladı

Buca’nın gençleri doğa kampında
05 Ekim 2020 Pazartesi 15:11

Öğrenciler, merkeze yeni katılan arkadaşlarıyla tanışıp ekip ruhunu yaşatırken; robotik kodlama, roket yapımı, üç boyutlu tasarım, flora incelemesi gibi bilimin her alanında uygulamalı eğitim alarak dünyaya adlarını yazdıracak yeni projelerin temelini attı.
Buca Belediyesi’nin akademik düzeyde eğitim veren bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yeni eğitim dönemine bilim kampıyla başladı.
Geride kalan eğitim döneminde dünya çapında birbirinden üstün başarılara imza atan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yeni başarılara imza atabilmek için kamp düzenledi.

Takım ruhu

Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenen doğa kampı, ilk olarak yeni öğrencilerle eski öğrencileri kaynaştıracak etkinliklerle başladı. Ekip ruhunu kavrayarak doğru planlama yapabilmeleri için düzenlenen takım oyunlarında 5 farklı gruba ayrılan öğrenciler, tamamen kendi imkanlarıyla roket maketi yaptı.

Bilim kampı

Öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında yepyeni bilimsel projeleri de uygulamalı olarak tecrübe edebilme fırsatı yakaladı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde çalışan gençler, robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve üretim teknolojileri gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni projeler için altyapının oluşturulduğu kamp programında Kaynaklar bölgesinin florasının tanınması ve herbaryum incelemesi gerçekleştirildi. Doğa kampı, sanat performanslarıyla devam etti.

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