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Buca’nın Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı

Buca Belediyesi, bu yıl merhum Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan anısına düzenlenecek 16. Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Sümer Ezgü’nün sahne alacağı festivale tüm İzmirlileri davet etti

Buca’nın Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı
30 Mayıs 2023 Salı 14:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Buca Belediyesi ve Belenbaşı Muhtarlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, bu yıl 16’ıncı kez düzenlenecek. Yörük kültürüne ait önemli değerlerin can bulacağı festival, geçtiğimiz kasım ayında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Belenbaşı Muhtarı ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan anısına yapılacak.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER
Festival, 4 Haziran Pazar günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Halk oyunları, keşkek dövümü,  Belenbaşı Yörük Köy Tiyatrosu’nun gösterisi gibi renkli etkinliklerin yer alacağı festival, konserler ile devam edecek. Büyük katılım beklenen festivalde, ayrıca en iyi kiraz üreticisi seçilecek.  

KONSERLER DE YER ALACAK
Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Sümer Ezgü’nün konser vereceği festival kapsamında sanatçılar Bahar Almaç, Zeynep İlhan, Kemal Özgün, Fatoş Kadıoğlu ile Belenbaşı Köyü sanatçıları Yavuz İlhan ve Abdullah İnanç da sahne alacak. 

İZMİRLİLERE DAVET
Yörüklerin Buca’nın en önemli değerlerinden olduğunu belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bu kültürün yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Festival de bunun bir parçası. Tüm İzmirli hemşehrilerimi 4 Haziran Pazar günü düzenlenecek festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler; #buca #izmir
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