Buca’nın parklarında bahar temizliği

Buca Belediyesi, yaklaşan bahar günlerinde hemşehrilerin rahat rahat nefes almaları için ilçe genelindeki tüm parklarda temizlik ve bakım çalışmasına hız kattı

Kentin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışan Buca Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci ve yaklaşan bahar günleriyle birlikte parklarda temizlik çalışmalarına hız verdi.

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, parkların temizliği için görevlendirilen ekipler, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım çalışması başlattı. Ekipler, parkların teker teker çevre temizliklerini yaparak, uzayan çimlerin biçimini ve kosa çalışmasını gerçekleştirdi. Parklar, yürütülen çalışmalarla vatandaşların rahat ve temiz bir şekilde kullanımına hazır hale getirildi.