Buca’nın yüzme havuzunda bakım

​​​​​​​Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yaz boyu tam kapasite hizmet veren Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu bakıma aldı. A’dan Z’ye tüm bakım çalışmaları tamamlanan havuzun, soyunma odaları ve duşları da yenilendi.

Bucalı çocukların ve gençlerin boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için çalışan Buca Belediyesi, yaz döneminin ardından Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda bakım onarım çalışmalarını başlattı.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında yüzme havuzu boşaltılarak dev iskele kuruldu. Yüzme havuzunun çatısından duvarlarına kadar boya işlemi gerçekleştirilirken, hava sirkülasyon sistemleri de yenilendi.

Havuzda yapılan bakım çalışmalarının yanı sıra havuzun alt katında yer alan soyunma odaları, duş ve tuvaletler de ele alındı. Çalışma kapsamında kırık olan tüm materyaller onarılırken, duş sistemleri yenilendi.