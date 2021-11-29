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Buca’ya giysi toplama kumbaraları geldi

Buca Belediyesi, kullanılabilir halde olan ama kullanılmayan kıyafet, tekstil, ayakkabı ve oyuncak gibi eşyaların geri kazanımı için ilçeye giysi toplama kumbaraları yerleştirdi

Buca’ya giysi toplama kumbaraları geldi
29 Kasım 2021 Pazartesi 13:25

6 noktaya yerleştirilen kumbaralarda toplanan eşyalar, ayıklama-temizleme-sınıflandırma ve paketleme işleminden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılamayacak durumdaki eşyalar ise geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye katkı sağlanacak. 

Çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişime yönelik projeleriyle sürdürülebilir kalkınma adına çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle “Paylaştıkça Güzel” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, İŞKA İş Merkezi önü, Yenigün Mahalle Muhtarlığı karşısı, Yıldız Mahallesi 242/27 sokak, Efeler Mahallesi Yörük Ali Efe Parkı, Hasanağa Bahçesi ve Buca Koop Mahallesi Meydanı olmak üzere 6 noktaya giysi toplama kumbaraları yerleştirildi.

Kumbaralarda toplanan kıyafet, tekstil, ayakkabı, oyuncak, kitap gibi eşyalar Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde kurulan Malzeme Değerlendirme Atölyesi’nde ayıklama – temizleme ve sınıflama ve paketleme işlemlerinden geçirilecek. Kullanılabilir durumdaki eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.  Kullanılacak durumda olmayanlar geri dönüşüme gönderilerek yeni giysi üretiminde kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılacak.
 

Etiketler; #buca #giysi toplama #kumbara
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