Buca’yı Üçyol’a bağlayacak metro projesinde imzalar atıldı

Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu’nun yapım ihalesinin sözleşmesi imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği 490 milyon Euro tutarındaki Buca Metrosu’nun temeli 14 Şubat’ta atılacak.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu’nun yapım ihalesinin sözleşmesi imzalandı. Buca Kasaplar Meydanı’ndaki gerçekleşen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş’nin yetkilileri katıldı.

En büyük yatırımlar toplu ulaşıma

Törende ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu büyük belirsizliklerin, ekonomik sorunların yaşandığı bir anda İzmir’in geleceğini aydınlatacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana, İzmir’deki hayatımızın can damarı olan toplu ulaşımda verdiğimiz mücadele büyük. Bu nedenle, en büyük yatırımlarımızı ulaşım konusunda yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Narlıdere Metrosu ile birlikte Çiğli Tramvayı da yapım aşamasında. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında her iki hattı da hizmete almış olmanın heyecanını yaşıyoruz. 28 kilometrelik Karabağlar Gaziemir Metrosu, 27.5 kilometrelik Otogar Kemalpaşa Metrosu ve 5 kilometre uzunluğundaki Örnekköy Yeni Girne Tramvay Hattı İzmir’e kazandırdığımız yeni güzergahlar. Ve son olarak; İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun imza töreni için bugün buradayız. Uluslararası ihale sürecini kazanan firma ile yapım sözleşmesini imzalıyoruz. Hazine garantisi olmaksızın 490 milyon Avro altyapı yatırım kredisi sağladığımız Buca Metrosu, 13.5 kilometre uzunluğu ve 11 adet istasyonu ile şehrimizin trafiğine büyük nefes aldıracak. Bu hattımız her gün 400.000 vatandaşımızı konforlu, karbon salınımı olmadan, gürültü oluşturmadan taşıyacak. Kentimize mali tasarruf sağlayacak” dedi.

Uluslararası yatırımı İzmir’e kazandırdık

“Uzun ve çok meşakkatli müzakereler sonunda, Buca Metrosu ile ilgili uluslararası bir konsorsiyum oluşturduk” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Soyer, “Türkiye ve dünyadaki tüm paydaşlarımızı şu konuda ikna ettik: İzmir, Avrupa’nın en büyük yatırımlarından biri Buca Metrosu’nu tamamlamaya muktedirdir. Avrupa Kalkınma Bankası EBRD liderliğindeki sendikasyon kredi anlaşmamızın faiz oranının düşüklüğü, geri ödemesiz dönemin ve vadesinin uzunluğu İzmir’e benzersiz avantajlar sağladı. Böylelikle İzmir için olabilecek en ucuz yatırım kredilerinden birini temin ettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için dört ayrı bankadan toplam 490 milyon Euro tutarında uluslararası yatırımı İzmir’e kazandırdık” diye konuştu.

Buca’nın kaderini değiştirecek proje

Buca Metrosu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Kampüsü’nden körfez kıyısına erişim süresinin 12 dakikaya düşeceğini de dile getiren Başkan Soyer, “İbn Haldun, coğrafya kaderdir demişti… İşte bu metro bu kaderi değiştirecek. İzmir tarihinde yeni bir sayfa açacak. Bu sayfayı, biz hep birlikte açacağız. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun yapımı için büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İzmir’in geleceğini sizlerle inşa ediyoruz. Buca Metrosu’nun tüm hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor; ihaleyi alan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ’ye çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. Yolumuz açık olsun! Şubatta temel atmak istiyoruz. Martta sarkmaz. Bu görkemli temel atma törenine davet ediyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü İzmir’e aşkımızı göstermek için temeli atıyoruz.

Buca’ya değer katacak

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da projenin önemine vurgu yaparak, “Türkiye’nin pek çok ilinden daha fazla nüfusa sahip olan Bucamız, yıllar içinde düzensiz kentleşmenin de getirdiği birçok olumsuzlukla beraber trafik yükü oldukça ağır kentlerden biri haline gelmiştir. Tarihi ve kültürel mirası, kent dokusu ve doğası ile kent turizminde oldukça önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, ulaşımdan kaynaklı sorunlar Buca’yı hak ettiği noktaya gelmesinden alıkoymuştur. Bu nedenle kent tarihinin en büyük yatırımı olarak adlandırılan Üçyol-Buca metro hattının hayata geçirilecek olması bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü Buca metrosu tamamlandığı zaman Buca’da ulaşım artık sorun olmaktan çıkacak ve kentimiz büyük bir atılım sahipliği yapan ilçelerden biri olan Buca’da, bu kültürün yeni nesil, çağdaş bir anlayışla kentimizde yeniden hayat bulacak olmasının ayrıca kültürel bir değeri de bulunmaktadır. Kısacası, Üçyol’dan başlayarak Çamlıkule’ye kadar Buca’yı 11 istasyonla dolaşacak olan yaklaşık maliyeti 1 milyar avronun üzerinde olan metro kentimizin kıymetine kıymet katacaktır” dedi.

İzmir’e böyle bir eser kazandırmak bambaşka bir duygu

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Güleryüz ise “Yurt dışında bir çok ülkesinde proje gerçekleştiriyoruz. Londra’da yeterlilik belgesi alan tek Türk firmasıyız. Hindistan’da üç bölgede metro çalışması yaparak bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Güzel İzmir’e yeni eserini kazandırmak bambaşka bir duygu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yüklenici firma Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş’nin yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözleşmeyi imzalamasıyla tören sona erdi.