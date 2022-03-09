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Bunu da gördük! Araç kiralamak isteyen vatandaşları böyle dolandırdılar!

Bunu da gördük! Araç kiralamak isteyen vatandaşları böyle dolandırdılar!
09 Mart 2022 Çarşamba 12:49

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin aynısını taklit ederek vatandaşladırı dolandıranlara karşı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, taşıt kiralama firmalarına ait internet sitelerini, gerçeğinden ayırt etmesi zor şekilde taklit ederek hazırladıkları internet siteleri üzerinden araç kiralamak isteyenlerden para talep ettikleri, karşılığında ise araç göndermedikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Aydın ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u adreslerinde yakalandı.

İlk belirlemelere göre 14 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen zanlıların, emniyetteki işlemi sürüyor.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #araç kiralama #dolandırıclık
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