Burada engel yok, eğitim var

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü yaz okulu hizmeti ile özel çocukları yaz döneminde de yalnız bırakmadı. Birbirinden eğlenceli atölyeler ile renklenen yaz okulunda çocuklar dersteyken anneleri de eğitmenlerle birlikte seramik, takı tasarım, pilates öğreniyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un "En mutlu olduğum hizmetimiz" sözleriyle tanımladığı Engelsiz Yaşam Köyü'nde ücretsiz olarak eğitim gören öğrenciler için açılan yaz okulu hız kesmeden devam ediyor. Müzik, el sanatları, seramik, resim, takı tasarımı, günlük yaşam becerileri, drama, bilgisayar, pilates ve spor atölyelerinden oluşan yaz okulunda özel çocuklar, bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlenceli aktivitelere katılarak becerilerini geliştiriyor. Özel öğrenciler gün boyu birbirinden farklı atölyelerde, eğitmenler eşliğinde birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Anneler de katılıyor

İzmir'in her noktasından kayıt kabul eden merkezde özel öğrenciler, velileri ile birlikte ücretsiz servislerle evlerinden alınıp ders bitiminde yine servislerle evlerine bırakılıyor. Çocukları dersteyken, anneler de diledikleri atölyeye katılarak zamanlarını değerlendiriyor. Sosyalleşme fırsatı da bulan anneler, çocuklarının güvende olduğundan emin olmanın rahatlığını da yaşıyor. Özel öğrencilerden Denizcan'ın annesi Rana Özcan da Engelsiz Yaşam Köyü'nün yaşamlarına etkisini şu sözlerle anlatıyor:

"Çocuklarımız burada sosyal yaşam becerileri öğretiliyor. En çok üç kişilik sınıflarda çalışma yapılıyor. Eğlenirken öğreniyor ve bu açıdan çok mutluyuz. Biz veliler de seramik yapıyoruz, istersek pilatese katılabiliyoruz. Çocukları gönderebileceğimiz, hem onların kabullenebileceği, hem sevdikleri bir yer arıyorduk. Burası güzel bir yer. Sosyal belediyecilik sanırım biraz da bu. Burası çok ciddi bir yer, her şey kuralına göre yapılıyor, savsaklama yok. Çocuğun he yaptığı teneffüste bile kontrol ediliyor, hijyene de dikkat ediliyor. Çocuklarımızı rahatlıkla bırakabiliyoruz."

Hayallerindeki ormanı resmettiler

Konak Engelsiz Yaşam Köyü ücretsiz yaz okuluna devam eden özel çocuklar, son günlerde yaşanan orman yangınlarına da tepkisiz kalmadı. Resim atölyesinde eğitmenleri ile birlikte hayal ettikleri ağacı kolaj tekniği ile resmeden çocukların eserleri bir tabloda birleşti. Engelsiz Yaşam Köyünde sergilenecek tablo ile özel çocuklar, hayallerindeki ormanı ve doğaya olan sevgilerini anlattı.