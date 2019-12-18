Burak Oğuz'un tutklanmasında yeni detaylar ortaya çıktı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulmasının ardından, ilçede kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre İzmir Valiliği, Burak Oğuz hakkında dosya hazırladı. Hazırlanan dosya İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek. Bakanlık inceleme yaptıktan sonra, Burak Oğuz’u açığa alabilir. Oğuz’un açığa alınması halinde, Belediye Başkanlığı’nı vekaleten yürütmesi için bir kamu görevlisi görevlendirilecek. Oğuz’un, tutuksuz yargılanması için yapılacak başvurunun 7 gün içerisinde sonuçlanmasının ardından çıkacak karara göre, gelişmeler netlik kazanacak. Oğuz tutuksuz yargılanırsa, görevini yürütebilecek. Ancak tutukluğunun devam etmesi halinde Urla Belediye Meclisi üyeleri, seçim yapacak. İçişleri Bakanlığı’nın, Urla’ya kayyum ataması da seçenekler arasında yer alıyor.

Milletvekilleri Vali Ayyıldız'ı ziyaret etti

Öte yandan CHP’nin İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, Mahir Polat ve Özcan Purçu’nun, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret ettiği öğrenildi. CHP'li vekillerin Vali Ayyıldız’a, "Urla’ya kayyum atamayın. Meclis kendi içerisinde seçim yapsın" dediği belirtildi. Ayyıldız’ın ise böyle bir kararı verme yetkisinin kendisinde olmadığını aktardığı kaydedildi.

Cezaevinde ziyaret edildi

CHP'nin meslekleri avukatlık olan İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’u tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Burak Oğuz'un görüşmede milletvekillerine, sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu, kendisine sorulan tüm sorulara açıklıkla cevap verdiğini, suçlamalar karşısında kendisinden çok emin olduğunu, yapılan suçlamayla zerre kadar ilgisinin olmadığını, Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini, üyesi olduğu tek örgütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olduğunu ve en kısa sürede bu asılsız suçlamalardan arınıp sevenleri ile bir araya geleceğine inandığını söylediği belirtildi.

Yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında gerçekleştirilen soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Oğuz'un tutuklanmasına giden süreçte hazırlanan ve soruşturma dosyasında özellikle tanık ifadeleri dikkat çekiyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen bilgi notunda, Oğuz'un telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'un olmadığı, örgüte ait bankada hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kurulduğu yönünde beyan bulunan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'nde üyeliklerinin bulunduğu belirtildi.

Tanık ifadesinde 'Sohbet imamı' olarak geçiyor

Dosyada tanık olarak dinlenen M.Ç.'nin, "2004- 2006 yılları arasında kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü grubunun içerisinde İbrahim Burak Oğuz isimli kişinin de bulunduğu, bu kişinin Buca ilçesinde sohbet imamlığı yaptığı, kendisinin de içerisinde bulunduğu grup ile Yamanlar Koleji'ne giderek sohbetler yaptıkları ve sohbette düzenli olarak katılan örgüt mensuplarını teşvik etmek amacı ile örgüt lideri Fethullah Gülen'in odasının kendilerine gösterildiği" ifadeleri yer aldı. Bu tanığın ifadesi üzerine, Oğuz'un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak 2005 yılında örgütün bir toplantısında yer aldığını söylediği öğrenildi.

Telefon kayıtları da yer aldı

Soruşturma kapsamında Oğuz'un incelenen telefon kayıtları da dosyada yer aldı. "Bilgi Teknolojileri Kurumundan temin edilen HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı olan ve yapılan incelemeler neticesinde kendisi tarafından kullanıldığı değerlendirilen numaradan, emniyetteki 'mahrem imamlar' listesinde bulunan bazı mahrem imamlar ile telefon aranmasının gerçekleştiği belirtildi. Raporda "Bilgi Teknolojileri Kurumundan temin edilen HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı olan ve yapılan incelemeler neticesinde kendisi tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren 'Faruk' kod adlı Feyzullah Demirci ile 15/11/2008 ve 17/09/2011 tarihleri arasında 5 kez örgütün deniz kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 'Metin' ve 'Fevzi' kod adlı Hakan Çiçek ile 10/12/2012 ve 24/03/2014 tarihleri arasında 10 kez, örgütün mülki idari amirleri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mahmut Akpınar ile 23/07/2011 tarihinde 1 kez örgütün emniyet mahrem imam yapılanmasında faaliyet gösteren 'Orhan' kod adlı Olcay Maleker ile 22/05/2007 06/01/2015 tarihleri arasında 5 kez irtibatının bulunduğu" ifadelerine yen verildi.

Mahrem imamın telefon numarası üzerine çıktı

Raporda, mahrem imamlardan birinin kullandığı telefon hattının Oğuz'un üzerine çıktığı bilgisi şu ifadelerle belirtildi: "İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı GSM hattının ilimiz hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren 'Muhammet' kod adlı Lokman Uçan isimli şahıs tarafından kullanıldığı ve bahse konu hat ile şüpheli İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen telefonun 29/09/2017 tarihi ile 09/11/2018 tarihi arasında karşılıklı olarak aradı-arandı şeklinde 43 kez HTS kaydının olduğu tespit edilmiştir."

Ortak baz bilgisi tespit edildi

Ayrıca Oğuz'un kullandığı telefonlar ile bazı örgüt mensuplarına ait telefon kayıtlarının incelenmesi sunucunda, "Lokman Uçan isimli şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile aynı tarihte aktive edilen GSM hatlarının İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile 23/10/2017, 26/10/2017, 02/11/2017, 27/11/2017, 22/01/2018, 01/02/2018, 06/02/2018, 07/02/2018, 08/02/2018, 09/02/2018, 13/02/2018, 28/02/2018, 02/03/2018, 08/03/2018, 15/03/2018, 26/03/2018, 30/03/2018, 02/04/2018 ve 10/04/2018 tarihlerinde toplan 19 kez ortak baz bilgisi bulunduğu tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.

ABD'de bulunan şirketlerin muhasebe işlerini de takip ettiğini söyledi

Tanık olarak ifadesine başvurulan AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı'nın, "İbrahim Burak Oğuz isimli şahsı, önceki tarihlerde kendisinin muhasebe işlerini takip etmesinden dolayı tanıdığını ve o dönemde bu şahsın kendilerine dini açıdan bilgiler verdiğini bazı görüşmelerinde İbrahim Burak Oğuz tarafından verildiği anlaşılacak şekilde sohbet gruplarının olduğundan bahsettiği ve belediye başkanlığı adaylığı sürecinden sonra İbrahim Burak Oğuz isimli şüphelinin hareketlerinde dini yapıdan uzaklaşma bakımından değişiklikler gözlemlediğini, yine kendisinin muhasebe işlerini takip ettiği dönemde, ofisine gitti bir gün masasının üstünde bulunan birtakım belgeler hakkında konuştuklarında kendisinin ABD'de bulunan bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ettiğini ancak şirketlerin mahiyetleri hakkında bilgi vermediği" diye ifade verdiği raporda yer aldı.

Raporda, yine tanık olarak ifade veren Mali Müşavir Yılmaz Serdaroğlu ifadesinde, "FETÖ PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğunu bildiği İzmir ilinde faaliyet gösteren mali müşavirler hakkında bilgi verdiği ifadesinin ilgili bölümünde de İbrahim Burak Oğuz isimli şahsın FETÖ PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğunu bildiğini, bahse konu örgüt mensubu mali müşavirlerin örgütün şirketlerinin muhasebe işlerini takip ettiklerini ve Cevdet Özen isimli şahsa bağlı olduklarını, ondan aldıkları emirlerle hareket ettiklerini daha sonra 17- 25 Aralık sürecinde kendisinin de içlerinde bulunduğu FETÖ yapılanmasının içerisinde bulunan mali müşavirler meslek grupları, kişilerin çalıştığı ve bürolarının bulunduğu bölgelerde genelin uygun olduğu günlerde sohbet toplantılarının yapıldığı" ifadelerini kullandığı belirtildi.







